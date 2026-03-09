女優の伊藤歩（４５）が、“推し”の男性との２ショットを披露した。

顔と身体を密着させ、一緒に自撮りを撮って…。８日までに自身のインスタグラムを更新し、写真をアップ。「みなさま、Ｎｅｔｆｌｉｘ『ボーイフレンド』シーズン１ 観られました？ご出演されている、私の押しのＧｅｎｓｅｉくん」と紹介した。

現在３６歳のＧＥＮＳＥＩは、事務所の公式サイトによると「台湾と日本を股にかけ、テレビや雑誌、広告やイベントなど幅広い現場で活躍するヘアメイクアーティスト」だそう。伊藤は「推しだと騒いでいたら、なんと同じ事務所に所属になったと！ヘアメイクをお願いしたいと懇願して、やっと叶った時のお写真」と、親密な写真について説明した。

大好きな“推し”にうれしそうな伊藤。「優しくて心遣いも素晴らしく、可愛いくカッコいいＧｅｎｓｅｉくん。ヘアメイクもとっても上手で、ツヤツヤ極上幸せ顔の女性に仕上げてくれる天才さんです。私って幸せものだわ〜」とキュンキュンが止まらなかった。

この投稿に、ＧＥＮＳＥＩは「いつもヘアメイクさせて頂きありがとうございます」とハートマークをつけて返信。フォロワーは「年々美しくなられる」「幸せが伝わってきますね」「一瞬旦那さんかと思いました！」「距離が近くてドキドキします」「私の推しの歩ちゃんが他の推しとイチャイチャしている…複雑ですｗ」と興奮していた。

伊藤は今年１月に、１４歳年下の俳優・細谷祐介との結婚を発表。「約二年間の交際を経て、入籍いたしました」と交際期間も明かしている。