▽練習試合 掛川西６―３北照（８日・掛川球場）

第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園球場）に出場する北照が、２０２４年夏の甲子園出場校の掛川西（静岡）とダブルヘッダーで練習試合を行った。１試合目にプロ注目の１８３センチ右腕・中谷嘉希投手（３年）が先発し、６回１／３を３失点。将来の目標である侍ジャパン入りへ甲子園でのアピールを誓った。

対外試合解禁日の７日に続く連投。最速１４９キロの怪物候補は「状態はよくなかった。球も荒れて打たれてしまったので、まだまだ」と反省。センバツ初戦の専大松戸（千葉）戦を２１日に控え、「楽しみな気持ちはあるが、今の状態では絶対に投げられない。もっとやらないと」と気を引き締める。

昨秋の全道大会では未登板に終わり、明治神宮大会でベールを脱いだものの「野手や（エース）島田（爽介、３年）のおかげで甲子園まで連れてきてもらった。恩返しを甲子園で果たしたい」と決意表明。オフには体重を７キロ増やして球威アップに成功、北海道を離れた今も白米を朝８００グラム、夜１キロ食べ、体重９０キロを維持している。

聖地では「自分のまっすぐでどんどん押していきたい」と中谷。目指す投手像は明確だ。刺激を受けるのが、現在東京ドームで開催されているＷＢＣ。憧れは侍ジャパンの一員である日本ハム・伊藤大海投手（２８）だ。７日の韓国戦では、ドジャースで大谷翔平の同僚・金慧成に同点２ランを浴びたが、「やっぱりすごい真っすぐ。自分もそういう選手になりたい」と目を輝かせ、さらなる進化を誓った。（伊藤 明日香）