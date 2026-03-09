3月9日（月）深夜0時から放送されるのは、「M-1グランプリ2025」を制し、日本中を沸かせたニュースター・たくろうの関西初冠特番だ。

彼らの関西初冠番組として当初発表されていた番組名は「たくろうの○○やってみたろう」。だが、その冠番組は、あまりに凄惨な形で幕を開けた。

笑顔で意気込みを語るたくろう（赤木裕・きむらバンド）の前に突如、ノイズと共にモニター画面に現れたのは仮面の男「ジグロウ」。彼は「君たちが浮かれていた冠番組など存在しない」と告げ、番組をサイコホラーバラエティ「デスゲーム TAKUROW」へと塗り替えてしまう。

■たくろうの盟友がまさかの人質に…。開始5分で最悪の結末!?

目の前のモニターに映ったのは、ジグロウが人質として捕えたたくろうの盟友・チェリー大作戦の姿。ボロボロな状態で手足を縛られた二人からは「たくろう、助けてくれ…」という悲痛な叫びが。そして、番組開始5分で最悪の結末が訪れてしまう…！？

■なりふり構わぬ王者・たくろうの狂気

人質を救うため二人に課せられたのは、無理難題なミッションの数々。

「15分でティーアップ長谷川から私服をもらえ」「20分でもりやすバンバンビガロから一芸を一つ盗め」「30分でキムタクかイチローの電話番号をゲットし、電話しろ」「20分でスーパーマラドーナ田中に『コラー!』と言わせろ」など、あまりにもハードルが高い内容にたくろうは動揺を隠せない。

迫りくるタイムリミットの中、難波の街へ飛び出した二人は、ティーアップ長谷川の服を譲ってもらおうと言葉巧みに交渉！ さらには一朝一夕では到底マスターできないような、もりやすバンバンビガロの一芸に果敢に挑んだり、あの手この手でスーパーマラドーナ田中を激高させようと講じるなど、なりふり構わぬ姿を見せる。

そこにあるのは王者の余裕ではなく、仲間の命を背負った男たちの、剥き出しの「本能」。果たして、たくろうは人質のピンチを救うことができるのか。M-1王者への「絶望の招待状」は、まだ配られたばかりだ。

「デスゲーム TAKUROW～M-1王者たくろうと８人の人質～」は、ABCテレビで3月9日（月）深夜0時～0時30分放送（全４回の初回）。TVerでも無料見逃し配信。