・「よく食べるお夜食は？」の結果は…

・1位 … スープ系 45%

・2位 麺類 26%

・3位 パン系 19%

・4位 ごはん系 9%



※小数点以下四捨五入



33,552票

