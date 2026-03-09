「よく食べるお夜食は？」＜回答数33,552票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第463回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「よく食べるお夜食は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「よく食べるお夜食は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
サムゲタン風鶏粥
【材料】（1人分）
雑穀ご飯(冷凍) 100g
鶏手羽先 2本
お湯 300ml
クコの実 大さじ 1
天津甘栗 3個
ショウガ 1/2片
紹興酒 小さじ 1
塩 少々
顆粒チキンスープの素 少々
パクチー（香菜）(刻み) 適量
【下準備】
1、雑穀ご飯は解凍し、水で洗ってヌメリを落とす。
2、鶏手羽先はサッと熱湯をかけ、骨の際に切り込みを入れる。
3、ショウガは皮ごと薄い輪切りにする。
【作り方】
1、鍋にお湯と鶏手羽先、ショウガを入れて火にかける。アクを取りながら10分煮る。
2、(1)に香菜以外の材料を入れて5分煮、ショウガを取り出して器に盛り、香菜をのせる。
(E・レシピ編集部)
・「よく食べるお夜食は？」の結果は…
・1位 … スープ系 45%
・2位 麺類 26%
・3位 パン系 19%
・4位 ごはん系 9%
※小数点以下四捨五入
33,552票
・結果はいかがでしたか？
