“令和のグラビアヴィーナス”田中美久、ベッドルームで“汗ばむ”ランジェリー姿
元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が、9日発売の『週刊プレイボーイ』12号（集英社）のグラビアに登場した。
【別カット】田中美久、ベッドルームで汗ばみ…
“令和最強グラビアクイーン”の異名をもち、昨年もグラビアシーンはもちろん、俳優としても大活躍だった田中。
今回は、3月9日にリリースされた3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）の未公開カットを解禁。ベッドルームで“汗ばむ”ランジェリーカットなどを公開している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは姫野ひなの、そのほか幸田あかり、江籠裕奈、林美希、石田悠佳、博多彩葉が登場する。
