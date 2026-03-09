田中美久＝『週刊プレイボーイ』12号（集英社）　（C）中村和孝／集英社

　元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が、9日発売の『週刊プレイボーイ』12号（集英社）のグラビアに登場した。

　“令和最強グラビアクイーン”の異名をもち、昨年もグラビアシーンはもちろん、俳優としても大活躍だった田中。

　今回は、3月9日にリリースされた3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）の未公開カットを解禁。ベッドルームで“汗ばむ”ランジェリーカットなどを公開している。

　同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは姫野ひなの、そのほか幸田あかり、江籠裕奈、林美希、石田悠佳、博多彩葉が登場する。