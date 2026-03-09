アメリカなどの攻撃が続くイランで8日、殺害された最高指導者ハメネイ師の後継者が決まったと報じられました。

ロイター通信は8日、イランメディアを引用しハメネイ師の後継者がすでに選出されたとの情報を伝えました。後継者をめぐってはハメネイ師の二男、モジタバ・ハメネイ師が有力候補と伝えられていましたがこれまでのところ具体的な氏名は公表されていません。

これに先だってイスラエル軍はSNSへの投稿で「後継者や、その指名役全員を標的にする」と警告していてイラン側が暗殺を警戒して氏名の公表を控えている可能性もあります。

トランプ大統領は対米強硬派とされるモジタバ師について、「受け入れられない」と発言する一方で、後継者との交渉の是非にもたびたび言及していて新体制が発足した場合にはアメリカ側と水面下での交渉が活発化する可能性もあります。

佐藤篤志・NNNテルアビブ

「いま、こちらの現場に、ミサイルが落ちたとみられ、車が引き上げられています。爆撃で車が吹き飛んだとみられます」

一方、イスラエルのテルアビブでは8日、イランによるミサイル攻撃がありました。

イスラエルメディアによりますと、着弾が十数か所にわたって広範囲におよんでいることから、イランが小型爆弾が飛び散るクラスター爆弾を使った可能性が高いとしています。1人が重傷、5人がケガをしています。