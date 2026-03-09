錦戸亮が主演を務める『映画 1リットルの涙』が2027年に公開されることが決定した。

参考：錦戸亮、演技の魅力は“普通さ”にあり!? 『1リットルの涙』から『羊の木』まで成長を振り返る

15歳で原因不明の難病・脊髄小脳変性症を発病し、25歳という若さで亡くなった木藤亜也のノンフィクション『1リットルの涙 難病と闘い続ける少女亜也の日記』（幻冬舎文庫刊）は、1986年に発売後、シリーズ累計200万部のベストセラーとなり、2005年にはフジテレビ系で連続ドラマ『1リットルの涙が放送された。

本作は、その書籍と亜也の母・木藤潮香が娘と過ごした日々を綴った手記『いのちのハードル「1リットルの涙」母の手記』（幻冬舎文庫刊）を原作として映画化するもの。

主演を務めるのは、 連続ドラマにも出演した錦戸。本作では再び、亜也のクラスメートで深く関わっていくことになる麻生遥斗役を演じる。

さらに、本作のテーマソングにはドラマ版と同じくレミオロメンの「3月9日」と「粉雪」の2曲が起用されることも決定した。

あわせて公開された超特報映像は、「15年が経った今も、読んでくれてる人がいるって知ったら、あいつ喜ぶかな」という遥斗（錦戸亮）の言葉で始まり、レミオロメンの「3月9日」とあわせて、“いま”の遥斗の姿が切り取られている。

また、粉雪が降る中に佇む遥斗の姿を捉えたスーパーティザービジュアルも公開された。

コメント錦戸亮（主演・麻生遥斗役）この度、『映画 1リットルの涙』にて、20年ぶりに麻生遥斗役を演じさせていただくことになりました。本作は自分にとって、原点の一つとも言える作品です。あれから年月を重ね、改めて同じ役と向き合える機会をいただけたことを、大変光栄に思っております。ドラマでご覧になっていた方も、初めて触れる方も2027年の『1リットルの涙』をぜひ劇場でご覧いただけますと幸いです。錦戸亮

レミオロメン（テーマソング）僕らレミオロメンにとって、『1リットルの涙』という作品は、例えようのないくらい大きな存在です。バンドにとって顕著な面は、ドラマを通じて「粉雪」や「3月9日」という楽曲、そして僕らの存在を知る大きなきっかけを頂いた事です。しかしこの作品はあくまで木藤亜也さんのノンフィクション著作が原作であり、彼女の日常から闘病生活、そして生き様そのものが作品の魂なのだと今でも思っております。今回、映画化されるお話をプロデューサーさんからお聞きした時、まさしくその核の部分を何より大切に作品をつくり、届けたいという情熱を感じました。原作や、ドラマとはまた違う時間軸や見せ方で、この物語が、今の時代を生きる多くの方に、勇気を与える作品となることを願っております。そして僕らにとっても、心から恩返しのつもりで、レミオロメンの音楽が映画のお力になれたらと思っております。藤巻亮太（レミオロメン）（文＝リアルサウンド編集部）