「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』の実写ドラマ化が決定。4月9日より読売テレビほかで放送される。

本作は、石上加奈子が原作、J-MANGA CREATEが作画を手がける、U-NEXTによるコミックレーベル「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガを実写ドラマ化する復讐劇。「U-NEXT Comic」からメディア化されるのはレーベル全体で3作品目となり、縦スクロールマンガの実写ドラマ化としては今回が初となる。

事故によって長い間意識を失っていた望美を待っていたのは、「子供は死産し、夫が結婚した」という絶望だった。それでも前を向いて生きていこうと思う望美だが、実は事故は元夫と結婚相手が仕組んだもので……。真実を知った望美は復讐を決意し、顔と名前を変え、彼らの家政婦として働くことに。裏切り者の元夫、傲慢な略奪女、そしてその愛人 。一人残らず地獄に突き落とす、望美の“ディープリベンジ”が幕を開ける。

キャスト情報は近日中に発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）