エールディヴィジ 25/26の第26節 ＮＥＣとフォレンダムの試合が、3月9日04:00にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、チャロン・チェリー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフォレンダムはアウレリオ・ウラース（MF）、ジュニーニョ・バクナ（MF）、ビラル・ウルド・シフ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからのスタートとなった。

30分、ＮＥＣが選手交代を行う。ブラヤン・ペレラ（DF）に代わりアフメッジャン・カプラン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

39分に試合が動く。ＮＥＣのノエ・ルブレトン（DF）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

ここで前半が終了。1-0とＮＥＣがリードしてハーフタイムを迎えた。

フォレンダムは後半の頭から選手交代。ビラル・ウルド・シフ（FW）からジョエル・イデホ（FW）に交代した。

その直後の47分ＮＥＣが追加点。佐野 航大（MF）のアシストからバサル・オナル（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

56分、フォレンダムは同時に2人を交代。ジュニーニョ・バクナ（MF）、アウレリオ・ウラース（MF）に代わりロベルト・ミューレン（FW）、アレックス・プラット（MF）がピッチに入る。

63分ＮＥＣが追加点。チャロン・チェリー（MF）のアシストからサミ・ウィッサ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ＮＥＣが3-0で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。小川 航基（FW）は出場しなかった。

2026-03-09 06:01:07 更新