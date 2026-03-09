BNPパリバ・オープン

大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日

開催地：アメリカ インディアンウェルズ

コート：ハード（屋外）

結果：[クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ] 2 - 1 [フランシスコ セルンドロ / ルチアーノ ダルデリ]

試合の詳細データはこちら≫

BNPパリバ・オープン第5日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス1回戦で、第4シードのクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキとフランシスコ セルンドロ / ルチアーノ ダルデリが対戦した。

第1セットはフランシスコ セルンドロ / ルチアーノ ダルデリが6-4で先取。第2セットはクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキが6-3で奪い返すと、第3セットもクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキが14-12で制し、クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-09 06:02:06 更新