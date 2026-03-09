【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第5日 クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ vs フランシスコ セルンドロ / ルチアーノ ダルデリ
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキ] 2 - 1 [フランシスコ セルンドロ / ルチアーノ ダルデリ]
BNPパリバ・オープン第5日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス1回戦で、第4シードのクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキとフランシスコ セルンドロ / ルチアーノ ダルデリが対戦した。
第1セットはフランシスコ セルンドロ / ルチアーノ ダルデリが6-4で先取。第2セットはクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキが6-3で奪い返すと、第3セットもクリスチャン ハリソン / ニール スクプスキが14-12で制し、クリスチャン ハリソン / ニール スクプスキがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-09 06:02:06 更新