肩丸出しドレスから“童顔グラマラス”な美貌が…韓国女子ゴルファーのプライベートSHOTに騒然

容姿端麗なビジュアルで人気を集める韓国女子ゴルファー、アン・ソヒョンのプライベートSHOTが話題だ。

【写真】グラマラスすぎる…アン・ソヒョンの“ぴたぴた”ポロシャツ姿

アン・ソヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

口元に人差し指を立てる顔やウィンクをする顔の絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、レースがあしらわれたモノトーンのオフショルダードレスに身を包んだアン・ソヒョンがキュートにウィンクしている。普段のゴルフウェア姿と打って変わった大胆な私服姿で、美肌際立つデコルテを惜しげもなく披露している。

華奢な肩のラインはさることながら、タイトなドレスからも伝わるボリューミーなスタイルでファンを魅了したアン・ソヒョン。彼女の投稿には、「ドレスの女神！」「びっくりした…」「素敵ですね」「服もソヒョンさんも美しすぎます」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・ソヒョンInstagram）

アン・ソヒョンは1995年4月16日生まれの30歳。幼少期はピアニストを夢見ていたが、父親に連れられて訪れたゴルフ練習場をきっかけに小学5年生から競技を始め、2013年に韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）へ入会した。確かな競技キャリアに加え、存在感のあるビジュアルでも知られ、韓国国内のみならず日本でも注目を集めている。

また、競技以外で社会的な取り組みを続けている点も注目を集める。昨年11月19日にはファンクラブ「サフラン」の会員やスポンサー企業とともに、社会的弱者層への暖房費支援を目的としたチャリティーゴルフ大会を開催。同大会で集められた寄付金は、国際NGOの韓国ワールドビジョンに全額寄付され、ラウンド後に行われたオークションの収益も同団体へ届けられた。