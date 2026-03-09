何があった？ エース候補だった日本代表FWがまさか！遠征帯同も屈辱のメンバー外…指揮官が理由を説明
ピッチに立たなかっただけではなく、ベンチメンバーからも外れた。負傷が理由ではないようだ。
古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムは３月７日、第36節でチャールトンと対戦し、敵地で０−１と敗れた。岩田が先発フル出場し、藤本は終盤の86分から途中出場している。
一方で、古橋は試合のメンバーに含まれなかった。地元メディア『Birmingham Live』によると、ロンドンへの遠征には帯同されていたという。20人の試合メンバーからは外されたのは屈辱的と言えるだろう。
同メディアによると、クリス・デイビス監督は、日本代表FWのメンバー外について、「ただの選考の結果だ」と話した。
昨季途中にセルティックからレンヌに移籍したものの、フランスの地で苦戦し、半年でバーミンガムに再び移籍した古橋。新たなエースとして期待されたが、公式戦出場29試合で３得点、リーグ戦26試合で１得点という数字は、スコットランド時代の得点力を期待されて加入したストライカーとしてはもの足りない。
当初はスタメンに起用されたが、徐々にベンチスタートが定位置になると、プレータイムも大幅に減少。最近はピッチに立つこともなくなり、最後の試合出場は１月24日のストーク戦だ。
冬のマーケットではセルティック復帰がうわさされ、その後にMLS挑戦も話題となった。スコットランドを離れてから、厳しい状況が続いている古橋は、この苦境を乗り越えられるのだろうか。
