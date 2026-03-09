読売テレビ、中京テレビ、BS12が共同制作するドラマ「ディープリベンジ−顔を捨てた家政婦−」が4月9日から各局で順次放送開始となる。

同名ウェブ漫画が原作の復讐（ふくしゅう）劇。主人公は交通事故によって顔と子供を奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた女性。トラックにひかせて自分を殺そうとした元夫とその妻の家に家政婦として潜入する。善意の仮面を被り、完璧な仕事ぶりで懐深くへと入り込んでいき、自らの人生を壊した登場人物ひとりひとりに対し、予想を裏切る痛快な仕返しをくり広げていく。

解禁された主人公のビジュアルは顔が包帯で埋め尽くされている。白く無機質な包帯の隙間からのぞくのは、わずかな口元と、すべてを射抜くような鋭く冷たい片方の眼光のみ。復讐のために自らの名前も素顔も、そして過去のすべてを封印した女性の、底知れぬ執念を象徴する一枚となっている。演じるキャストの発表が待たれる。

読売テレビでは木曜深夜0時59分、中京テレビでは深夜1時4分、BS12では土曜午後9時半からそれぞれ放送となる。読売テレビでの放送後にはTVerでの見逃し配信も開始される。