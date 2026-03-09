◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ5ー4韓国(8日、東京ドーム)

5日の初戦で死球を受け、左手の人さし指にヒビが入ったチャイニーズ・タイペイのキャプテン、陳傑憲（チェン・ジェシェン）選手。この日は、試合前練習でグラブを手に守備練習を行う姿もありました。そして、タイブレークが採用されている10回、東京ドームにどよめきと歓声が響き渡ります。

チャイニーズ・タイペイの監督がランナーに選んだのはその陳選手でした。ノーアウトランナー2塁で始まるタイブレーク。バントですかさず3塁に向かった陳選手はヘッドスライディングをします。ヒビが入った指を気にすることもなく、左手でベースをタッチ。その姿には球場のファンがアツく震えました。

そして、スクイズ。ここは手堅く走り抜けた陳選手。ホームを踏むと、雄たけびを上げて、勝ち越しを喜びました。

試合後、ヘッドスライディングの場面について聞かれると、「あの瞬間はチームを助けるために、本能的にしてしまいました。ケガをしましたが、今はとてもすがすがしい気持ちです。全てが報われたと思っています」と語りました。