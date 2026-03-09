◇オープン戦 日本ハム5―4ロッテ（2026年3月8日 エスコンF）

同一リーグ同士のオープン戦。シーズンを見据えて手の内を隠すチームも少なくないが、日本ハム・新庄監督の辞書に「出し惜しみ」という言葉は存在しない。1点を追う2回に連続バント攻撃を仕掛け、6者連続安打で逆転に成功。試合後に指揮官は「コーチに聞いて！」とだけコメントを残して球場を後にしたが、今年の新庄野球を表現する波状攻撃だった。

まず郡司、野村の連打で迎えた無死一、三塁。打席の水野は「（サインが）出る予感はしていた」と3球目にセーフティースクイズを決めて（結果は投安）同点に追いついた。続く奈良間もバント安打で無死満塁と好機を拡大。清水優はスクイズを見破られて空振りし三塁走者の野村が本塁憤死も、2球後に意地の中前適時打で勝ち越しに成功した。最後は五十幡もセーフティースクイズを仕掛け（結果は一安）、この回一挙3得点だ。

スクイズを外された清水優も含め、バント攻撃は驚異の4者連続。就任5年目のテーマは「自己犠牲」を掲げ、キャンプから小技を駆使して1点を取りに行く姿勢を再び植え付けてきた。特に昨季は開幕から24試合犠打がなく、林ヘッドコーチは「（昨季は）オープン戦でバントする機会が少なかったので、今年は早めにやっていこうという話が出ていた」と意図を説明した。

ライバル球団に手の内を見せることになったが、林コーチは「いろいろ考えてくれたらね、それはそれで。またこっち（日本ハム）が違うことをできるので」と不敵に笑った。悲願のリーグ制覇へ、早くも他球団との心理戦は始まっている。（清藤 駿太）