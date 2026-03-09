東日本大震災から１５年。

特別な思いで今大会を迎えた選手がいる。距離スキーとバイアスロンに出場する岩手県山田町出身の阿部友里香選手（３０）。「自分の活躍が被災地のためになれば」と願い、表彰台を目指す。

今大会最初の競技だった７日のバイアスロン７・５キロスプリント（立位）は１１位に終わった。だが、沈んだ様子はなかった。レース後、「色々な方のサポートのおかげでこうしてスタートを切ることができてすごくうれしい。期待に応えられるように次のレースで頑張りたい」と前を向いた。

出生時の事故で左腕が自由に動かないが、子どもの頃から運動好きだった。２０１０年のバンクーバー大会をテレビで見て「障害があっても活躍できる世界があるんだ」と興奮し、距離スキーを始めた。

約２か月後。中学校の卒業式を目前に控えたあの日、職員室で立っていられないほどの大きな揺れに見舞われた。高台にあった別の学校に避難し、カーテンを羽織って一夜を明かした。家族は無事だったが、沿岸部の自宅は津波にのまれて跡形もなくなった。

盛岡市のスキー強豪校に進むと頭角を現し、高校３年だった１４年、初めて出場したソチ大会で、距離スキーで８位に入賞。メディアで「被災者の希望」と取り上げられた。

違和感は拭えなかった。「私は家が流されたぐらい。もっとつらい人がいるのに」。４年後の平昌大会、８年後の北京大会でも葛藤は薄れなかった。

気持ちに変化が訪れたのは、結婚を機に福岡市に移り住み、長女・桜羽（おとは）ちゃん（２）を産んでからだ。

出産後ほどなくして競技に復帰した。東北地方での合宿や海外遠征などの際、夫が仕事で忙しいときは桜羽ちゃんを実家に預けるため山田町に帰省することが多くなった。

実家にいるとき、桜羽ちゃんは地元の保育園に通わせてもらっている。大人になった地元の友人たちは変わらず応援してくれ、２月に町が開いた壮行会には約２００人が集まってくれた。「町の人たちに支えられているんだ」。ふるさとの温かみに触れ、そう思えるようになった。

津波にのまれて更地になった地元には新しい家が立ち並ぶ。九州で暮らしていると、世間の被災地への関心が薄れていることも感じる。「パラに私が出ることで、山田町や震災のことをもっと知ってもらいたい」。今なら素直にそう言える。（江原桂都）