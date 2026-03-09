ＪＲＡが８日、ファン投票において上位となった馬の出走機会を確保する観点から、宝塚記念および有馬記念の出走馬決定方法の見直しについて発表した。

ＪＲＡ競走部番組企画室上席調査役の帆足厚人氏は「昨年末の有馬記念において、ファン投票で優先される１０頭の取り扱いついて各所からさまざまなご意見を頂きました。昨年の有馬記念に関しては特別登録した馬のうち１頭が出馬投票をしなかったということで、もし出馬投票時点での１０頭ということであれば別の馬が選ばれたというケースになります。過去１０年を見ても、第１回特別登録時点でのファン投票上位１０頭の馬が出馬投票をしなかったというのが、有馬記念では昨年を含めて３件ありました。昨年以外の２件につきましては、結果として出る馬は変わらなかったということで、特段問題として捉えていなかったのですが、昨年のように第１回特別登録の時点で選ばれた馬から回避馬が出て、結果的に違う馬が入るということになったので、どういう形がいいのかと再度検討し、このタイミングでの発表になりました」と説明した。

これまではレース２週前の第１回特別登録時点でのファン投票上位１０頭に優先出走権が与えられ、その上位１０頭から回避馬が出ても、１１位以下の馬が繰り上がることはなかった。しかし、今回の変更によって、レース週の木曜日に行われる出馬投票した馬のなかからファン投票上位１０頭が選出されることなり、ファンが出走を望む馬がより確実に選ばれる形となる。なお、この方式は今年の宝塚記念（６月１４日・阪神）から適用される。