¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡ÖÀµÄ¾¡¢²¶¼¡Âè¤«¤â¤Ê¡Ä¡× 20ºÐ¡¦½©¸µ¶¯¿¿¤Èà»ÕÄï¥³¥ó¥ÓáÁá¤¯¤â²ò¾Ã¡©
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£²¡×¡Ê£·Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢½©¸µ¶¯¿¿¡Ê£²£°¡Ë¤¬¸µ¥Ù¥é¥È¡¼¥ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¥Ñ¥Ã¥Á¡¼¡¦¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ê£³£²¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë£²¥é¥¦¥ó¥É£³£·ÉÃ£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤Çà¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°á¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¾¡Íø¤Î¼ê¤ÎÆâ¤òà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡×¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ËÂç¤¤¯Îô¤ë½©¸µ¤À¤¬¡¢Àï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð½ª»Ï°µÅÝ¡£³«»ÏÁá¡¹Áê¼ê¤Î¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç±Ô¤¤ÂÇ·â¤ò²¿È¯¤âÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢ºÇ¸å¤Ï¥À¥¦¥ó¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤ÇÄÉ·â¤·¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾¡Íø¤òà±é½Ðá¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÀÄÌÚ¤À¡£»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÌó£±¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¸Ä¿ÍÎý½¬¤ò´º¹Ô¤·¡¢½©¸µ¤«¤é¤â¡Ö¿²µ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤êÂÇ·â¤Ç¤¤¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹à¤À¤±á¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ÇÁê¼ê¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Î¤²¤ë¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¾å¤²¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×¤Î¥°¥é¥Ã¥×¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢£±¤«·î¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÇÂÐºö¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤³¤ÇÀÄÌÚ¤¬ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤¬à°ú¤»»¤Î»ØÆ³á¤Ç¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£Áê¼ê¤¬ÁÀ¤¦Æ°¤¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ¬Í×¤ÊÎý½¬¤Î¤ß¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£¤½¤ì¤¬È¾ÊâÁ°¤Ë½Ð¤ë¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ã¤¤êÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¡Ø¤µ¤¢ÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤í¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¯¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¡©¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤¿¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¾¡°ø¤¬½©¸µ¤ÎÂÇ·âÎÏ¤Ê¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÀÄÌÚ¤Ï¡¢¼«¤é¤È¤ÎÎý½¬À®²Ì¤Ç½©¸µ¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ò¶²¤ì¤ºÁ°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê²¥¤ì¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¾¯¤·ÀÄÌÚ¤ËÅÔ¹ç¤¬ÎÉ¤¹¤®¤ë²ò¼á¤Êµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ë´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£ºÇ¸å¤Ëº£¸å¡¢·ÑÂ³¤Î²ÄÇ½À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÈà¼¡Âè¡Ä¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¡¢²¶¼¡Âè¤«¤â¤Ê¡£²¶¤¬¤¤Ä¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¢ÂÎ¤¬¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¿·ÌÚ¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£