ÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç¥¤¥é¥ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¡õ¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤ËàËä¤á»¦¤·á
¡¡£²·î£²£¸Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤Ï£·Æü¤â¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¶õÇú¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤â¹¶·â¤·¡¢ºîÀï³«»Ï¸å½é¤á¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤ÎÀÐÌý»ÜÀß¤Ë¤â¹¶·â¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¤¥é¥ó¤¬ÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ëÌÖ¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ô¡¹¤ÎÊ¼´ï¤¬¥¬¥ì¥¤ËËä¤â¤ì¤Æ½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ·³¤Î¡Ö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼¡ÊÁÔÀä¤ÊÅÜ¤êºîÀï¡Ë¡×¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñËÉ·³¡Ê£É£Ä£Æ¡Ë¤Î¡Ö¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥í¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¡ÊËÊ¤¨¤ë¥é¥¤¥ª¥óºîÀï¡Ë¡×¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢ºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬»àË´¡£¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·ã¤·¤¤¹¶·â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢±Ñ»æ¥µ¥ó¤Ï£·Æü¡¢¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¼«Çú¥É¥í¡¼¥ó¤ÏÃÏ²¼¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëËÄÂç¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¤È¹¶·â¥É¥í¡¼¥ó¡Ö¥·¥ã¥Ø¥É£±£³£¶¡×¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô¡¹¤ÎÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ëÌÖ¤ÎÆþ¸ý¤Ï¡¢ÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¼çÍ×¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ´´Éô¤Ï¡¢Ê¼´ï¤¬ÃÏ²¼¤ËËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¼é¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£²·î£²£¸Æü°Ê¹ß¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÏÑ´ß½ô¹ñ¤ØÂçÎÌ¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ôÆü¸å¤ËÊÆÃæ±û·³¤Ï¡Ö¥¤¥é¥ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼ÍÁõÃÖ¤Î¿ô¤¬£¸£¶¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ²¼¤ËËä¤â¤ì¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¿ô½½Ç¯¤«¤±¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿ÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ëÌÖ¤Ï¡¢ÃÏ²¼Ìó£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿¼¤µ¤Ë¤¢¤ê¡¢Â¾¹ñ¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤âÊ¼´ï¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ´É¤Ç¤¤ë¤ÈºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤é¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢£²·î£²£¸Æü¤Î¹¶·â¤Ë¸þ¤±¤ÆÊÆ·³¤¬ÃæÅì¤ËÂçµ¬ÌÏÀïÎÏ¤ò½¸·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¿ô½µ´Ö¤Î´Ö¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¼°¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼ÍÁõÃÖ¡¢¥·¥ã¥Ø¥É£±£³£¶¤ÎÂ¿¤¯¤òÃÏ²¼¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢ÀïÁè³«»Ï¸å¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï¤³¤ì¤éÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÆâÉô¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËàÈäÏªá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¾¹ñ±ÄÄÌ¿®¼Ò¥Õ¥¡¥ë¥¹ÄÌ¿®¤¬º£·î»Ï¤á¡¢£Ó£Î£Ó¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ëÆâÉô¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤Ë»þ·×¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Ãæ¡¢¥É¥í¡¼¥ó±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µ¬ÌÏ¤ò¸Ø¼¨¡£¥¤¥é¥ó¹ñ´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤¿¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥·¥ã¥Ø¥É£±£³£¶¤¬±ä¡¹¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡·³»ö»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤·ÂçÎÌ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸Ø¼¨¤·¡¢¼«¹ñ¤ËÂÐ¤·Ê¼´ï¤ÏÌµ»ö¤À¤È¼¨¤¹¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢±ÇÁü¤Ë¤è¤êÃÏ²¼»ÜÀß¤ÎÀß·×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¿äÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë±ÒÀ±²èÁü¡¢ÃÏ·Á¡¢²áµî¤Î´ðÃÏ±ÇÁü¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È´ðÃÏ¸õÊä¤ò¤«¤Ê¤ê¹Ê¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¡¢àËä¤á»¦¤·áÀï½Ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥Ø¥É£±£³£¶¤Ï¡¢»þÂ®£±£¸£°¥¥í°Ê¾å¤Ç¹ÒÂ³µ÷Î¥£²£°£°£°¥¥í¤Î¼«Çú·¿¥É¥í¡¼¥ó¡£¥¤¥é¥ó¤¬ÊÆ·³¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ò¹¶·â¤·¤¿ºÝ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÂ¿ÁØËÉ¶õ¥·¥¹¥Æ¥à¤äÊÆ·³¤ÎÃÏ¾å¡¦³¤¾åËÉ¶õÌÖ¤â¡¢¤³¤ì¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö£±µ¡¤¢¤¿¤ê£³Ëü£µ£°£°£°¥É¥ë¤È¤¤¤¦Äã¥³¥¹¥È¤Ê¤Î¤ÇÂçÎÌÀ½Â¤¤¬²ÄÇ½¡£ÊÆ·³¤¬²¿¤È¤«¥·¥ã¥Ø¥É£±£³£¶¤òÆþ¼ê¤·¡¢¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊÊ¬²ò¤·Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤·¡¢ÌÏÊï¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÊÆ·³¤Î¡Ø£Ì£Õ£Ã£Á£Ó¡ÊÄã¥³¥¹¥ÈÌµ¿ÍÀïÆ®¹¶·â¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡Ù¤Ç¡¢º£²ó¤ÎºîÀï¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ±»ö¾ðÄÌ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ²¼¤Ë±¿¤ó¤À¤Î¤¬¥¢¥À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£