¡ÚÃæÆü¡Ûº¬Èø¹·¤Îà»ø¥µ¥Ý¡¼¥Èá¤ò±þ±çÈÖÁÈ¤¬ÆÃ½¸¡Ö²ù¤·¤µ¤Ï»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ê°Ê²¼¥µ¥ó¥É¥é¡Ë¡×¡Ê£Ã£Â£Ã¡¦Ëè½µÆüÍË¸á¸å£°»þ£µ£´Ê¬¡Á¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢º¬Èø¹·Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÆÃ½¸¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡º¬Èø¤ÏÂçºå¤Ç£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹Ô¤ï¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡££³Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç¤Ï£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤ËÅÐÈÄ¤·£³¼ÔËÞÂà¤Çà¥×¥í½é¥»¡¼¥Öá¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥É¥é¤ÏºòÇ¯¤«¤éº¬Èø¤òÌ©Ãå¼èºà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºå¿ÀÀïÍâÆü¡Ê£´Æü¡Ë¤Ëº¬Èø¤òÄ¾·â¡£º¬Èø¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂÓÆ±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Åê¤²¤Æ¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤±¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤Ç¤ÏÂÎ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îºâ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥µ¥ó¥É¥é¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÆ±À¤Âå¤¬¤³¤ì¤«¤é£×£Â£ÃËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²ù¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯Ç»Ì©¤Ê£³Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿º¬Èø¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³Ø¤ó¤À¤â¤Î¤òº£µ¨¤ÎµÕ½±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£