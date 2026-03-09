日本人初の世界大会GPを獲得した25歳マジシャン、会社員との兼業生活 休暇取得で番組に出演
マジシャンのIbukiが、11日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
Ibuki ＝テレビ朝日提供
昨年7月に行われたマジックの世界大会「FISM」で日本人として初めてグランプリに輝いたマジシャンのIbuki。
弱冠25歳にして世界の頂点に立ったが、実は会社員との二足のわらじを履く異色のマジシャンだといい、この日は黒柳に会うため休暇を取って出演したそう。
両親は子どもの頃から「やりたいことをやりなさい」と常に尊重し応援し続けてくれたそうで、そんななかでマジシャンを志したきっかけや、日々の生活で感じる職業病、支えてくれるチームメイトの存在など世界一までの歩みを明かした。
Ibuki ＝テレビ朝日提供
