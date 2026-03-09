こりゃ垢抜ける！！【40・50代】“ボブのマンネリ脱却”には「ウルフボブ」一択かも♡

いつものボブにレイヤーを加えたウルフボブは、重たくなりがちな大人世代の髪に自然な動きと軽やかさを運びます。顔まわりの毛流れを意識したり、くびれを作ったりすることで、今どきな雰囲気を表現できるのが大きな魅力。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、洗練されたウルフボブスタイルをご紹介します。

抜け感を楽しむ、ピンクベージュのレイヤーボブ

後ろにもレイヤーを施し、ふんわりとした丸みを持たせた肩上レングスのレイヤーボブ。ピンク味を帯びたベージュが柔らかな質感を強調しています。トップを内側に、ベースを外ハネに仕上げることでスッキリとした印象へ。レイヤーによる段差が自然な陰影を生み、大人可愛い抜け感を漂わせます。

ブランジュで彩る、小顔見せボブウルフ

透明感のあるブランジュカラーで仕上げた、ストレートタッチのネオウルフ。ほんのりフェイスレイヤーを効かせた前上がりのラインが、落ち着いた雰囲気とともに小顔効果を与えます。トップのまとまりとベースの軽やかな外ハネが絶妙なバランスを保ち、日常の装いにこなれ感を添えてくれるはず。

ハイライトを効かせた、ラフなネオウルフ

グレージュをベースにベージュのハイライトを散らし、全体を明るく仕上げた躍動感のあるスタイルです。トップに無造作なニュアンスをつけつつ、ベースを軽めに削いで外ハネさせることで、立体感と動きを強調。ウェット感のあるスタイリング剤を取り入れれば、洗練された大人のカジュアルスタイルを存分に楽しめます。

こっくりブラウンのプチウルフボブ

深みのあるこっくりとしたブラウンが、艶やかな髪質を演出するプチウルフボブです。肩上1センチでキュッとくびれを作り、毛先を外ハネさせることで、コンパクトながら存在感のあるシルエットを実現。ナチュラルな印象の中にさりげないこだわりを感じさせ、ボブのマンネリをスマートに解消でそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@moto.nali.uw様、@t.ikeda214様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里