ミラノ五輪で金メダル

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の2人が8日、SNSを更新。「私たちの拠点カナダに帰ります！」と報告した。

インスタグラムやXで「私たちの拠点カナダに帰ります！ エアカナダ様、いつも快適な空の旅を本当にありがとうございます！」と投稿。移動をサポートするエアカナダから祝福のケーキも贈られたようだ。

「#シャー子に仲間が増えた」「#名前募集中」ともつづられ、ヘラジカとみられる可愛らしいぬいぐるみも写真で公開されている。以前、ファンからもらったというサメのぬいぐるみ「シャー子」をSNSで公開していた。

インスタグラムのコメント欄でも2人のほのぼのとしたやり取りが。木原は「ムー助とムー子」と名前を提案。三浦は「私的には今のところ、り『く』りゅう『いち』からとった『ムーく』と『ムーいち』がツボにはまってます」と反応した。

ファンからは「日本を離れられるのですね」「気をつけてカナダ戻ってね！」「シャー子の仲間が増えて良かったね」「オスのムースのぬいぐるみなのでムー太？」「トナカイっぽいからトナ子とか」などとコメントが集まっていた。



（THE ANSWER編集部）