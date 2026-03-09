納得できない！業務効率化しても人事評価「普通」　上司に聞いたら「見ていないから」と言われて激怒した30代男性

いくら結果を出しても、正当に評価されなければ働く気は失せる一方だ。投稿を寄せた30代男性（配車業務／年収400万円）は、上司の信じられない発言で、仕事への熱意を失ってしまった。

男性は以前、リーダーの異動にともない理不尽な状況に陥った。

「新しいリーダーが配属されなかったため、こちらが（リーダー）代行のような立場となり業務をこなす羽目になった」「慣れない作業が多くわからない点も多いので上司に相談したが、その上司は『会議命』の人間のため、まともに取り合ってくれない」

的確なアドバイスを得られないままの男性は、自力での問題解決を強いられた。しかしこうした働きは、ついに評価されることはなかった。（文：湊真智人）

「偉そうに言う前に、評価をきちんとしろよ」

上司のサポートが一切ない中、男性は一人で奮闘し、しっかりと成果を出した。

「なんとかイレギュラー業務等をこなし、業務効率化による時間短縮もできていた」

だがその後の面談で下された評価は「普通」。当然納得がいかず理由を尋ねると、上司は平然とこう言い放った。

「見ていないから」

リーダー代行として業務を回し、おまけに効率化まで成功させているのだから、「普通」は物足りない。しかもそれを「見ていない」と開き直るのは、評価者としての職務放棄に近い。

結局、評価は覆らなかったようで、男性のモチベーションは急激に低下した。

「この会社は結果を出しても上司が見ているかどうかで決まるのだと実感し、気持ちが冷めてしまった。今では自分の業務はきちんとこなすが他の事に対しては必要以上に関与しない」「最近上司から余裕があるなら他の部署の応援にいくようにと言われているが、知らんぷりしている」

散々放置しておいて、都合のいいときだけ応援要請をするのだから、無視したくなるのも無理はない。男性は最後に、

「偉そうに言う前に、まずは結果に対する評価をきちんとしろよ」

と不満をぶちまけている。

※キャリコネニュースでは「『あ、この会社で頑張るのやめよう』と悟った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/VW8BZHQF