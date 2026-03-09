ＷＥＳＴ報知では、第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する注目選手を随時、紹介する。第４回は、昨春から３季連続出場となる東洋大姫路（兵庫）の渡辺裕太内野手と伏見翔一外野手（ともに３年）。前回のセンバツにも出場しており、岡田龍生監督（６４）がキーマンに挙げる存在だ。昨秋は不振にあえいだ２人が、聖地で復調をアピールする。

東洋大姫路としては初の３季連続出場を決めても、昨秋の公式戦打率が１割４分３厘の渡辺と、同２割の伏見には達成感がなかった。岡田監督は「秋はワースト１、２位くらいの打率。経験値があるので、２人がやってくれないと…」と期待する。

２人は同じ言葉を絞り出した。「気負いがありました」。昨春はともにレギュラーを務めただけに、チームを引っ張りたいという思いが強い分、空回りした。中軸を打つ渡辺は「練習不足でした。結果を求めて自分のスイングができなかった」と回顧。打撃フォームを見直し、肘が前に出る癖を修正した。

リードオフマンの伏見は、異なるアプローチで打撃を改良した。「バットを寝かしていたけど、立てるようにしたら、打球の質が変わった」。小、中学時の自身の映像を見て、変化に挑戦した。渡辺らと昨年末に参加した県選抜の台湾遠征では、他校生の盗塁技術を観察。５０メートル走６秒２と、チーム屈指の俊足が走塁への意識を持ち始めた。

履正社（大阪）時代に、ヤクルト・山田哲人を育てた岡田監督は、２年秋にプロ入りを目標に据えてからの“変身”ぶりを見ている。「ひと冬を越えて、『これだけ人は変われるんだ』と」。それだけに、２人の姿勢には「まだまだ。人から言われずに、自分で考えないと」と注文を付けた。

１回戦は、第３日第１試合で花咲徳栄（埼玉）と対戦する。伏見は「勝つことだけを目標にして一致団結する」と言葉に力を込めた。甲子園優勝経験が８校中４校の激戦ブロックを勝ち抜く。（高柳 義人）

◆渡辺 裕太（わたなべ・ゆうた）２００８年８月４日、兵庫・高砂市生まれ。１７歳。米田西小では軟式の島子ども会野球部でプレー。宝殿中では硬式の兵庫加古川ヤングに所属。３年夏にＮＯＭＯジャパン選出。東洋大姫路では１年春からレギュラー。１７０センチ、８０キロ。右投右打。

◆伏見 翔一（ふしみ・しょういち）２００８年１１月３日、神戸市生まれ。１７歳。押部谷小１年から硬式の神戸リトルで野球を始め、押部谷中では神戸ボーイズなどでプレー。東洋大姫路では１年秋からベンチ入り。１６７センチ、７２キロ。左投左打。