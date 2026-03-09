第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に出場する大阪桐蔭が８日、兵庫・西宮市内で関西学院と練習試合を行った。第１試合は７―６、第２試合は８―４で勝利。西武・中村剛也内野手（４２）の長男・勇斗（２年）はともにフル出場。「５番・三塁」の第１試合で５回に一時勝ち越しの２点二塁打を放った。

２―２の５回２死一、二塁、鋭いライナーで左中間を破った。「チャンスで一本出たのは良かったです」と笑みがこぼれた。昨秋にベンチ入りしたが、途中出場の２試合のみ。西谷浩一監督（５６）の言葉が契機になった。昨年末の面談で「もっと荒々しく、思い切りプレーしないと」と指摘された。「（打席では）“探って”しまって、追い込まれて自分のスイングができなかった。攻めて、どんどん振った方が結果が出る。投手も絶対、怖いと思う」と意識改革した。

お手本は父だ。中学時代には「どうせ打てないなら、思い切り振れ」と助言された。「自分の持ち味は長打力。トップレベルで参考にすべき人」。自身の意思で同じ高校に進んだ。「結果が出た時は『さすが、お父さんの息子』と言われるけど、打てない時は悩んだ。最初はプレッシャーがあったが、今は気にする必要もない」と捉えている。

現時点では、背番号１７でベンチ入りする予定。レギュラー争いをしている勇斗について、指揮官は「頑張ってやっている。順調です。周りの期待が大きいので、つぶされないように」と願う。２試合目は「６番・一塁」で出場し、計８打数２安打２打点。父が出場できなかった甲子園で雄姿を見せる。（高柳 義人）