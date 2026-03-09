◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

試合前に韓国が敗れたことで、日本の準々決勝進出は決まっていた。しかし、日本の目標は、あくまで７戦全勝で世界一になることだ。そのために、まだまだチーム全体の状態を上げていくことが必要。その中で調子の悪い選手の見極めと起用法の変更も、首脳陣にとっては重要な仕事になる。

吉田の一発で逆転勝ちを収めたが、心配なのは３試合１２打数でヒットがない近藤。この日、井端監督は近藤を３番に入れた。これは大谷の後ろの２番を外すという意味。ホームランの後の少々異様なムードであったり、常に走者がいる場面で打席に入っていた状況を変える。いろんなことを考えず、打つことに専念させたいという気持ちからだ。

しかし、１打席目の空振り三振といい、２、３打席目の中飛もタイミングが合っておらず、８回には代打も送られた。近藤ほどの打者でも、早く結果を出さなければと思うのだろう。いい状態とは言えない。

本当の勝負どころである準々決勝以降に向けて、近藤の復活を待つのか。あるいはスタメンを外すという決断をするのか。外すとすれば右翼には佐藤という布陣になるだろう。（スポーツ報知評論家・高木 豊）