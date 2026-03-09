昨年の「Ｍ―１グランプリ」で３位となったお笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史と町田和樹が８日放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。高校球児だった佐々木が、菊池雄星（エンゼルス）との対戦経験を明かす一幕があった。

この日の番組では、高校野球でならし現在も草野球でエースの「バッテリィズ」のエースにスピードガンで１３５キロを超えさせるプロジェクトを展開。町田と佐々木は、こちらも野球経験者の「ニッポンの社長」辻とケツとともに「エース応援団」として登場した。

応援の一環として、応援団４人もスピードガンに挑戦。中学時代野球部のケツが８８キロ、鳥羽高時代、遊びで１３５キロを計測したことあり、弟が元中日投手で現・日体大コーチの辻孟彦さんという辻は１０８キロ、中学時代野球部で神奈川２位に輝いたこともある町田は８８キロを計測した。

そして、古川学園高時代、花巻東の菊池との対戦経験があることを明かした佐々木は、サウスポーのきれいなフォームから１球を投じると、１０４キロを計測。「やったー！」とエースらとハイタッチをかわしていた。