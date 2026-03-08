〈母親が見つけたのは布団に倒れる“血だらけの娘”…「熱心さが裏目に」捜査にも協力した25歳男性が逮捕された「驚きの経緯」（昭和24年の冤罪事件）〉から続く

「真犯人が名乗り出ました」――1本の電話が、28年越しの闇を切り裂いた。戦後青森で起きた大学教授夫人殺害事件。捜査協力者だった25歳の青年は“血液鑑定”と目撃証言で犯人に仕立てられ、15年の実刑判決を受ける。

だが、時効後に現れたある男の告白が、有罪判決を揺るがしていく。事件のその後を、新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より抜粋してお届けする。（全2回の2回目／前編から読む）



警察の杜撰な捜査

警察が逮捕に踏み切ったズック靴の鑑定にも問題があった。当時の人血鑑定は少なくとも1日を要するとされていたが、前出の松木医師が鑑定に費やした時間はわずか2時間。また、当初は血痕は被害者と同じB型と断定していたにもかかわらず、後に「血液型の判定は試料不足のため不可能だった」と自身の鑑定を撤回している。

さらに、警察は旧制青森医専の法医学教授・引田一雄にもズック靴の鑑定を依頼しているが、その結果は「血痕は一切認められない」というもので、その後の国家地方警察の科学捜査研究所による鑑定結果も全く同じだった。

そこで、警察は改めて松木医師に開襟シャツの鑑定を依頼。市警の鑑識官とともに行われたその鑑定で「被害者と同じB型の複数の血痕が発見された」という驚くべき結果が出る。これは、一度逮捕した那須さんをどうしても犯人としたい捜査機関が意図的に血痕を付着させたとの見方が強い。実際、松木の共同鑑定人となった市警鑑識官は、鑑定直後に「那須はシロだ」と知人に漏らしている。鑑識官によれば、白シャツに付着していた斑痕は飛沫痕の特徴である星型痕ではなく、中央に膨らみを持つ「駒込ピペット」で垂らしたような洋梨型だったという。また、人血鑑定には抗人血清沈降素や遠心分離機などが必要であるにもかかわらず、当時の松木医院には「試験管が5、6本」しかなかったそうだ。

「教授は共産党のシンパで信用できない」

こうした不可解な血液鑑定を無視するように、1949年10月24日、那須容疑者は殺人罪で起訴され、同年11月2日から青森地裁弘前支部で裁判が始まる。検察側は冒頭陳述から「被告人は変態性欲者である」と断定し死刑を求刑。

血液鑑定の結果が決定的な証拠と自信満々に主張した。対して、那須被告は改めて無罪を主張。弁護側も「もし被告が犯人なら、被害者の血痕が付着したシャツを捨てずに逮捕されるまで着続けるわけがない」と至極真っ当な反論を展開する。

さらに前出の引田教授を血痕の経年変色の専門家として証人に呼び、「シャツの血痕とされる斑点は最近のものではあり得ない」と主張。これに、検察側は「引田教授は共産党のシンパで信用できない」などと実に的はずれな反論を繰り返した。

検察は、裁判で新たな証拠として、東北大学法医学教室の三木敏行助教授による鑑定結果を提出している。三木鑑定によれば、開襟シャツから「Q型」という特殊な血液型が検出され、この抗原は被害者のすず子さんのもので、よって那須被告が犯人である証拠になるのだという。が、その主張には矛盾があった。

引田教授が最初に見た際は「褪せた灰暗色」だった血痕が、三木鑑定では「赤褐色」に変化していたのだ。言うまでもなく、血痕が時間の経過とともに鮮やかになるはずがない。弁護側はこれを根拠に、血痕は捏造されたものであると強く主張した。

この主張を受け、裁判所は財田川事件や島田事件にも関わった東京大学の古畑種基教授に再鑑定を依頼。結果、ズック靴から血痕は発見できなかったものの、シャツの血痕については98.5％の確率で被害者のものと結論づける。しかし、この確率計算にも大きな問題があった。同教授は「那須被告が犯人である確率が50％」という全く根拠のない前提を置いたうえで計算しており、さらには「日本人全員が那須被告のシャツに血をつける可能性がある」とする非現実的な仮定まで行っていたことが後に判明している。

血液鑑定を主争点とした公判は30回開かれ、1951年1月12日、結審を迎える。下った判決は無罪。ただ、裁判長は「その証明十分ならず結局犯罪の証明なきに帰する」とだけ述べて、一切の説明を加えなかった。この手抜き同然の判決に対して、傍聴人からは非難の声が巻き起こり、検事は席を蹴って退廷、被害者すず子さんの母は傍聴席で卒倒したそうだ。

くだされた罰は…

検察側は「判決に理由が書かれていないのは違法」「血液鑑定の評価が不当」とし仙台高裁に控訴する。そして始まった第二審。

検察はそれまで主張していた「変態性欲者による犯行」を「変質者の犯行」に変更、求刑も死刑から無期懲役に引き下げる。そして、古畑教授を証人として召喚し、改めて「開襟シャツの血痕が98.5％の確率で被害者のものであることが那須被告の犯行の動かぬ証拠」と主張。弁護側が一審で指摘した血液の色の変化についても「個人の感覚の違い」と一蹴した。

結果、1952年5月31日に下った判決は、一審判決を破棄し懲役15年。

裁判長は「被告人にはアリバイがない」「被害者の母や周辺住民の証言から被告人が犯人と思われる」「開襟シャツについての松木鑑定、三木鑑定、古畑鑑定の結果は信用できる」などと認定した。弁護側の上告は最高裁によって退けられ、1953年（昭和28年）2月19日に刑が確定。那須さんは秋田刑務所に収監される（後に宮城刑務所へ移送）。

10年の服役を経て仮釈放となったのが1963年1月18日。39歳になっていた那須さんは出所後も縁者を頼って職を転々としながら、身の潔白を証すためかつての証人たちや弁護人たちを訪ね歩いた。が、成果は無し。友人は全て失い、絶望のなか浴場管理人の職を見つけ、1965年には遠縁の女性と結婚。暮らしも精神状態も安定し、雪冤への熱意も薄れ始めた1971年（昭和46年）、予想だにしないことが起きる。

「真犯人」から電話

同年5月29日、当時読売新聞の記者だった井上安正（1944年生）のもとに1本の電話が入った。電話の主は村山一夫と名乗る29歳の男性で、井上に「弘前大教授夫人殺し事件の真犯人と思われる人物がいる」という主旨の話をしてきた。

なんでも、宮城刑務所に服役中、病舎で強盗傷害で収監されていた滝谷福松（1930年＝昭和5年生）なる男が「以前に弘前で殺人も犯したが、それは無実の人間が罪を被ってくれた」と聞かされたのだという。この話がどうしても気になった村山は出所後に自ら弘前に足を運んで弘前大教授夫人殺し事件について調査、自分が獄中で会った滝谷こそ事件の真犯人なのではないかと考えるようになる。

が、この件が公になれば、滝谷の生活が危うくなることは明らか。そこで事前に馴染みの弁護士であった南出一雄（当時67歳。那須さんの一審を担当した検事の後輩）に滝谷を引き合わせ、すでに弘前大教授夫人殺人事件が時効を迎えていて（当時は15年。現在は撤廃）、これから自白をしても処罰されないことなどを確認したうえで、本事件の取材を続けてきた井上に連絡してきたとのことだ。

村山の話に信憑性があると感じた井上は滝谷と直接面会。改めて事情を聞いたところ、生まれは北海道で、1934年に発生した函館の大火事で3歳のとき弘前に転居。那須さんとは子供のころからの知り合いで、彼の弟とは尋常小学校の同級生だったそうだ。

戦後、ヒロポン中毒となり、女性を路上で押し倒したり、ナイフで傷つけるように。そして、1949年8月6日深夜、ヤスリをグラインダーで尖らせた手製のナイフを手に、以前ミシンの修理で訪れたことのある松永教授宅に侵入。すず子さんに触るのが目的だったが、寝ていた彼女が気づいたため喉を突き刺し殺害・逃走。凶器のナイフは翌日、映画館のトイレに捨てたという。

なぜ「自白」を？

弘前大学医学部付属病院看護婦寮への侵入で現行犯逮捕されたのが1ヶ月後の9月3日。拘置所では那須さんとも挨拶を交わしたことがあり、彼が自分の罪を被らされていることも知っていたが、すず子さん殺害について聞かれた際は死刑を恐れ頑固に容疑を否認。以降、強姦致傷罪や強盗傷人罪などで逮捕されては塀の内外を出入りし、最終的に宮城刑務所へ。

ここでキリスト教への傾倒をきっかけに、自分が罪を背負わせた那須さんについての自責の念にも駆られ始めたものの、かつての事件について公訴時効が成立しているか確信が持てなかったため、告白を躊躇。

やがて自身の仮釈放が迫っていた1971年3月、自分を含めた数人の受刑者で数ヶ月前に発生した三島事件（1970年11月25日、作家の三島由紀夫が自身の主宰する『楯の会』メンバーと陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で、憲法改正のため自衛隊員に決起を呼びかけた後に割腹自殺をした事件）の話になり、大半が三島の男気を讃え、逆に女性を狙った犯罪を繰り返してきた自分を非難したため、思わず自身が過去に殺人を犯し、その罪を他人に着せて逃れたことを口にしたそうだ。

その場にいた受刑者の多くはこれを単なる虚勢ととらえ相手にしなかったが、猥褻図画販売罪で服役し同じく仮釈放寸前だった前出の村山だけが興味を示したという。

真犯人しか知り得ない「事件の秘密」

井上はこの話を真実と確信する。一方、村山は弘前市の那須さんの自宅を訪ね、「驚かないでください。真犯人が名乗り出ました」と報告。対して、那須さんは自分に罪を着せた滝谷に恨むような様子は見せず、「勇気をもって名乗り出てきてくれて感謝する」と言ったそうだ。

1971年7月、南出弁護士は30人からなる弁護団を結成し、仙台高裁に那須さんの再審請求を申し立てる。この申し立ての前に弁護団は滝谷の知人から「事件のアリバイ工作に協力した」という証言を得ており、また、事件当日に自宅で氷を削る音を聞いたという那須さんの供述を否定した住民からも「実は密造酒を作っており警察に虚偽の証言をした。本当は那須さんのアリバイを証明できる」との証言を入手していた。

請求審で、まず弁護団は滝谷の告白の信憑性を裏づけるため、1972年3月、裁判官立ち会いのもと、滝谷に事件現場で20年以上前の犯行を再現させる。ここで滝谷は重要な証言を行う。逃走経路を説明する際、「家を出て、ナイフを捨てようとした井戸が隣の建物の左側にあったが、あまりに現場に近いので思い留まった」と口にしたのだ。弁護団は事前の調査で、井戸は隣家の右側にしかないことを確認していた。が、滝谷は頑なに右はない、左側だと言う。そこで、半信半疑、建物左側を掘ったところ、なんと家の主人さえ存在を知らなかった古井戸の跡が発見された。真犯人しか知り得ない「秘密の暴露」である。

しかし、1974年1月、仙台高裁は「有罪判決は疑わしいが、無罪を証明する明白性を欠く」として請求を棄却。当時の制度では「無罪を完全に証明できる新しい証拠」がないかぎり再審は認められなかった。

それでも弁護団はあきらめず、同年12月、仙台高裁に異議を申し立てる。そしてその半年後、思わぬ形で転機が訪れる。1975年5月、白鳥事件（1952年1月に北海道札幌市、道警の白鳥一雄警部が日本共産党員に射殺されたとする事件）の再審請求審で最高裁は請求を退けたものの、その際に再審開始に要する条件として「確定判決に合理的な疑いがあれば十分」「『疑わしいときは被告人の利益に』という刑事裁判における鉄則が適用される」と、その基準を大幅に引き下げる判断を下したのだ。

この通称「白鳥決定」を受けて、弁護側は本事件の再審請求にも「滝谷の告白や発見された井戸の存在は有罪判決への重大な疑問を示している」として仙台高裁に補充書を提出。結果、同高裁は1976年7月、再審開始の決定を下す。

ついに無罪に

2ヶ月後の9月28日から始まった再審で、検察側は「滝谷の告白は虚偽」「血液再鑑定の結果に関して弁護側に都合の良い部分だけを切り取っている」と、あくまで那須さんが犯人だったことに固執した。が、仙台高裁は1977年2月15日の判決公判で、那須さんに無罪を宣告する。

判決文では〈本件一切の証拠を確認しても、本件が被告人の犯行であることを認めるに足る証拠は何一つ存在しない〉と明言。さらには〈血痕は押収された当時から付着していなかった疑いがある〉と捜査機関による証拠の捏造まで示唆し〈本件の真犯人は滝谷である〉と断言した。

その理由として〈本件と全く関わりのない人間（滝谷）がこれほど微細な点まで客観的証拠と合致する供述をすることは不可能〉と説明した。ちなみに、弁護側の証人として法廷に呼ばれた当の滝谷は「1日も早く那須さんを無罪にしてほしい」と涙ながらに述べている。

冤罪被害者に支払われた金額は…

2週間後の2月28日、検察が上告を断念したことで無罪確定。こうして事件から28年の時を経て身の潔白を明らかにした那須さんは、冤罪によって奪われた時間、背負わされた苦痛への賠償として、自分、9人の家族、亡くなった父親に対して総額9千759万5千900円を支払うよう求め、青森地裁弘前支部に国家賠償請求訴訟を提起する。

対して、同地裁は1981年4月27日、「那須さんを犯人と見るべき証拠が何一つない状況で起訴に踏み切った一審検察官には注意義務違反の違法がある」としながらも、捜査機関の不法行為や裁判所の判断の誤りは認めず、結果として那須さん個人にのみ拘禁中の逸失利益272万9千201円に精神的苦痛を慰謝するための2千万円と弁護費用の87万円を加え、そこからすでに支払い済みの刑事補償額の1千399万6千800万円を差し引いた960万2千401円を支払うよう命じた。

「いかに国家権力が強大であるか思い知らされた」

対して、那須さんは捜査機関や裁判所の過失、親族に対する賠償が認められなかったことなどを不服として控訴したが、仙台高裁は1986年11月28日の判決で、那須さん側の主張を全て退けたばかりか、一審で認められていた「検察側の過失責任」も否定。さらには「有罪判決を避けられなかったのは弁護側に責任がある」とまで付け加えた。1990年7月20日、最高裁も上告を棄却。

結果的に逆転全面敗訴となった那須さんはメディアに対して「個人の権利は無防備なのに、国の責任は何重にもガードされている。いかに国家権力が強大であるか思い知らされた。岩を素手で叩いたようだ」と絶望感を顕にした。

那須さんは再審請求で無罪を勝ち取った後、札幌市内の会社に就職（後に青森県つがる市内に転勤）する一方、冤罪の撲滅や国家賠償法の改正を求めて講演活動も行ったが、晩年はあまり冤罪のことは思い出したくない様子で、静かに読書をしていることが多かったという。亡くなったのは2008年（平成20年）1月24日。冤罪に翻弄された84年の人生だった。

