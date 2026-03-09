“底なし復讐劇”『ディープリベンジ』実写ドラマ化決定 “最恐の家政婦”ビジュアル公開
コミックレーベル「U-NEXT Comic」の縦スクロールマンガ『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』（シナリオ原作：石上加奈子 作画：J-MANGA CREATE）が、実写ドラマ化されることが9日、発表された。4月9日深夜から読売テレビ、中京テレビ、BS12 トゥエルビで順次放送スタートする。
【画像】『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』原作書影
本作は、LINEマンガでも話題の“クセツヨ”復讐劇。交通事故によって顔と子どもを奪われ、幸せの絶頂から地獄へ突き落とされた主人公が、トラックに轢かせて自分を殺そうとした元夫とその妻の家に“家政婦”として潜入する。善意の仮面を被り、完璧な仕事ぶりで懐深くへと入り込むその姿は、まさに“最恐の家政婦”。自らの人生を壊した登場人物一人ひとりに対し、予想を裏切る痛快な仕返しを繰り広げる、エッジの効いた“底なし系”復讐劇となっている。
今回解禁されたのは、顔面を包帯で埋め尽くした女性のビジュアル。白く無機質な包帯のすき間からのぞくのは、わずかな口元と、すべてを射抜くような鋭く冷たい片方の眼光のみ。 復讐のために自らの名前も素顔も過去のすべてを封印した女の底知れぬ執念を象徴する異様な1枚となっている。
4月9日深夜に読売テレビ（関西エリア）と中京テレビ（東海エリア）、11日にBS12 トゥエルビ にて放送開始される。さらに、読売テレビ放送後にTVerでの見逃し配信に加え、動画配信サービス「U-NEXT」にて各話放送終了後から第1話から最新話まで見放題独占配信される。
【シナリオ原作・石上加奈子氏コメント全文】
このたびは『ディープリベンジ-顔を捨てた家政婦-』をドラマ化していただき誠にありがとうございます。ドラマという新たな形でお届けできることを、心より嬉しく思っております。制作にあたり、脚本にも関わらせていただき、原作のストーリーを踏まえつつも、ドラマならではの展開に挑戦する貴重な機会をいただきました。
主人公の香子はすべての希望をなくし、復讐の鬼になりますが、その裏には繊細な気持ちの揺れがあります。その心の細かい機微をドラマでは原作以上に表現していただきました。
また素晴らしいキャストの皆様に演じていただけることは、これ以上ない喜びで、未だに夢のように実感が伴わない気持ちでおります。
作品を支えてくださった制作陣の皆様、キャストの皆様に心から感謝するとともに、視聴者の皆様にも漫画とドラマ、それぞれの魅力を見比べながら楽しんでいただけましたら幸いです。
