◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

スタミナ切れの心配が無用だから最初から飛ばせたし、腕も振れた。所属チームの西武とロッテではエース格の隅田と種市が、無失点で降板した先発・菅野の後を受けて救援登板。本職のリリーフに勝るとも劣らない見事な投球で、流れを引き寄せた。

「僕で試合は動くだろうなと思っていたので。思い切っていきました。（２４年の）プレミア１２でも第２先発だったので、その経験を思い出しながらやっています」

試合後に声を弾ませたのは勝利投手の隅田だ。２番手で登板し６回には失策も絡んで１失点したが、踏みとどまった。３回２安打１失点（自責０）で、最速１５３キロの直球にチェンジアップ、フォークを交えて７奪三振。リリーフでのＷＢＣ７奪三振は２３年中国戦の戸郷、同年チェコ戦の宮城に並ぶ日本最多記録となった。

吉田が逆転２ランを放った後、８回に登板した種市も連夜の快投だ。１回１１球を投げて無失点、２奪三振。７日のＷＢＣデビューから合計２回完全、５奪三振の圧巻投球となった。

阪神・石井、西武・平良、パドレス・松井と、開幕前に救援投手の故障による離脱が相次いだが、代替招集の隅田、かつて救援の経験がある種市が見事に代役を果たした。進出が決まった準々決勝以降も、ここぞの場面でマウンドに向かう。

高木豊Ｐｏｉｎｔ 種市は真っすぐでもフォークでも三振が取れ、安定感が抜群だ。２発を浴びた大勢に不安が残ることを考えれば、抑えは種市に任せたほうがいいように思える。ただ、そうすると８回を誰にするのか、という問題は残る。種市にはスタミナもあるので、２イニングを託す手もある。隅田は投げている球は素晴らしかったが、６回に足の速い走者に三盗を許し、先制点を奪われた。こういう国際大会でスキを見せてはいけない。（スポーツ報知評論家・高木 豊）

記録メモ ５回から２番手で登板した隅田（西）が５回に２、６回に３、７回に２の計７奪三振。リリーフ投手のＷＢＣ奪三振７は２３年の１次ラウンド・中国戦の戸郷翔征（巨）、同チェコ戦の宮城大弥（オ）に並び３人目の日本人最多となった。プロが参加した９９年以降の主要大会（ＷＢＣ、五輪、プレミア１２）を含めても７が最多で、他に０４年アテネ五輪１次リーグのオランダ戦で黒田博樹（広）が記録している。