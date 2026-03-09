モデルで女優の本田紗来が、ヘアカラーしたことを報告した。

紗来は２日の投稿で高校を卒業したことを明かし、「明治大学付属八王子高等学校」に通っていたことを公表。ネット上では「頭もいいだなんて尊敬します」「本当に才色兼備」「学業も優秀で努力家なんだね」「芸能人向けの学校じゃない高校に通って更に塾まで行ってたんだ」と沢山の反応が集まった。

その投稿から５日後。「髪の毛染めました」と伝え、ツヤツヤのダークブラウンに染めた姿をアップ。「どうですか〜。髪色が変わると、していただくメイクも変わって楽しいっ」と大満足のようだ。

フォロワーは「ほんとにかわいい」「めちゃくちゃかわいい」「ちゃんと高校卒業まで待って髪染める紗来ちゃん、えらいっ！！」「なんちゅう容姿しとるんや」「紗来ちゃん、やっぱり綺麗（きれい）だな。三姉妹そろって美人なのが凄い！それにお姉さん達に似て来たよね？」「茶髪もめーっちゃかわいい」「高校卒業したし、髪色制限解除できたもんね」「卒業してできるオシャレの幅が広がりますね」と反響を寄せた。