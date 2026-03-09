LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』

©️ABCテレビ

3月9日（月）放送の『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、PSYCHIC FEVER編第2回。カメラは、日本音楽の国際的な評価向上と持続的な発展を目的としたイベント『ennichi’25 Japanese Music Experience LA』に参加する彼らを追った。イベントのヘッドライナーを務めたPSYCHIC FEVERのステージに、会場が揺れる――。

©️ABCテレビ

「見てくださった皆さんが『このグループいいな』『音楽いいな』と思ってくださったものの1つに自分が加えたエッセンスが関係していたいんです。僕1人ではPSYCHIC FEVERではない。7人がいるからこそ、僕たちの音楽やライブエンターテインメントが表現できる。初心を忘れずにやるのが自分らしさであり、それもグループらしさに繋がると思っています」と、今回の物語の主人公、グループのメインボーカルであり、卓越したダンススキルでも存在感を示す小波津志（こはつこころ）は語ってくれた。

©️ABCテレビ

7人組のボーカルグループPSYCHIC FEVERは、2022 年にアルバム『P.C.F』でメジャーデビューすると、作品ごとにそれぞれの個性が交わり生まれる化学反応を重ねながら、活動の舞台を世界へと広げてきた。3カ国を回るアジアツアー、アメリカ6都市を回るUSツアーを成功させた彼らは、昨年12月、『ennichi ’25 Japanese Music Experience LA』出演のためにロサンゼルスを訪れていた。2025年最後の渡米で見えてきたのは、PSYCHIC FEVERの音楽が世界的に評価を高めている理由、そして彼らのパフォーマンスに込められた信念だった。

©️ABCテレビ

LAのホテルの部屋に迎え入れてくれた小波津は、「今回のLAイベントに向けて気合を入れようと、HIROさんにいただいたジャケットを持ってきました」と、赤褐色の皮ジャンを披露。また、海外遠征の移動に欠かせないマスク、パスポート、ヘッドホン、ハンドクリームなど厳選に厳選を重ねた私物も紹介してくれた。「最近はこれに整腸剤、インスタント食品も常備しています」という。

©️ABCテレビ

取材班は「グループ随一のインドア派」だという彼を外へ誘ってみた。そこで彼は「中学1年生の時に、3年間留学できる『GLOBAL JAPAN CHALLENGE』オーディションに臨み、最終審査まで行ったけれど、落ちて。それをきっかけにEXPG STUDIOでボーカルを習うようになり、自分の人生が一気に変わりました」と、その原点を語った。

©️ABCテレビ

海外でのリハーサル。日本のアーティストを代表してステージに立つ彼らに、臆する様子はない。日本人クルーだけではなく現地クルーとステージを作り上げることも、今では自然な光景となった。これも、USツアーの賜物。「ガムシャラで、今の自分にできる全力を出すだけ。LAでの最終公演では、それが形にできて、いいツアーになった」とツアーを振り返る。

©️ABCテレビ

USツアーの切符を引き寄せたのも、他でもない彼らのパフォーマンス。歯車が大きく動いたのは2024年。「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」のパフォーマンスがTikTokで急速に拡散され、ダンスやショート動画の投稿を中心に人気が爆発した。

©️ABCテレビ

JP THE WAVYは、「2000年代アメリカのボーイズバンドをアップデートしたものをPSYCHIC FEVERで表現できたら懐かしいし、エモい気持ちになれそうと思って『Just Like Dat』を作った」という。小波津は、「僕が聞いてきたR&Bシンガーをイメージして歌った。そこで新しい自分の表現、少し垢抜けたような表現をすることができた。自分たちの型にはまった」とこの曲を回想する。

©️ABCテレビ

「Just Like Dat」で確立した、自分たちにしか紡げない表現。初のヨーロッパでのパフォーマンスとなった『ジャパンエキスポ・パリ2024』では、ヨーロッパ中から3000人以上が集まり、主催者が「過去20年で1番の大熱狂だ」と絶賛。世界中からイベントへのオファーが殺到した。

©️ABCテレビ

そうして実現に至ったのが、昨年2月のUSツアーだった。ミュージックディレクター兼ライブアレンジャーとしてツアーを共にしたJohn Fossittは、USツアーの成功を「彼らはさまざまな音楽を研究し、自分たちの好きな要素を取り入れて独自なスタイルに昇華させている。彼らにはただ大きくなるだけでなく、世界中から尊敬されるボーイグループになってほしい」と語る。

©️ABCテレビ

小波津は言う。「LDHのLove, Dream & Happinessを音楽エンターテインメントを通して世界中の皆さんに届けたい」と――。道なき道を開拓し続けたEXILE。彼らは当時まだ馴染みの薄かったストリートカルチャーをJ-POPのど真ん中へ押し上げた。LDHのエンターテインメントに憧れを抱いたEXPGの精鋭たちは、EXILE TRIBEとしてデビューするという夢で結ばれている。その冠を受け継ぐ7番目のグループPSYCHIC FEVERは、J-POP由来のサウンドで世界への扉をこじ開け、各国でその名を轟かせている。

©️ABCテレビ

しかし海外でステージに立つ小波津は、その責任や使命をことさら意識していない。「その時の全力でやっていれば、それがオリジナルになるし、意識してなくてもEXILE TRIBEとしての表現になればいいなと思う」と言い、音楽を楽しむ。彼はこれからもひたむきに、そしてたおやかに世界を放浪していく。

ABCテレビ『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、毎週月曜深夜1時52分放送。TVerでも無料配信。