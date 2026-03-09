◇名古屋ウィメンズマラソン2026(8日、バンテリンドーム ナゴヤ発着)

8日に行われた名古屋ウィメンズマラソン。日本人トップとなる2時間21分56秒をマークし、2位でフィニッシュした佐藤早也伽選手がインタビューに応じました。

序盤は安定したペースでレースが展開されるも、10キロ以降は強い風もあり各選手が苦戦。最終盤は連覇を狙うシェイラ・チェプキルイ選手(ケニア)との一騎打ちとなります。

41キロ付近でチェプキルイ選手が仕掛けますが、佐藤選手も食らいつき、フィニッシュのバンテリンドームへ。2秒差と好レースを演じ、レース後は健闘をたたえあうようにハグをみせました。

「もしかしたら勝てるかなという気持ちはあって、勝ちたかった」と佐藤選手。「ラスト競り負けてしまったところが悔しいんですけど、自分の中では頑張ったかな」と思いを語りました。

前回大会も2時間20分59秒の自己ベストで2位。今大会も強風という悪条件の中でしたが、日本人トップを守り、「風が強い中ではいいタイムだった」と振り返りました。