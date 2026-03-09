NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第23週のタイトルは「ゴブサタ、ニシコオリサン。」。そのタイトル通り、錦織を演じる吉沢亮が『ばけばけ』に再登場する。

錦織はもともと松江中学の英語教師で、ヘブン（トミー・バストウ）が赴任してくると通訳・世話役として公私ともに彼を支えた。ヘブンが執筆した『日本滞在記』には、「文学的にも気が合う唯一の親友である」という錦織についての記載があり、ヘブンにとって彼がどれだけ大きな存在だったかが窺い知れる。また、教員試験を受けるため東京で暮らしていたときに、ひょんなことからトキ（髙石あかり）と知り合いになり、ヘブンの女中としてトキを紹介したのも錦織だ。結果としてヘブンとトキは結婚し、子までもうけているのだから、錦織は2人の“キューピッド”とも言えるだろう。

だが、ヘブンが松江を離れて熊本へ行く時、錦織は見送りに行かなかった。小さないざこざがあり、いい別れ方ではなかったが、ふたりは決してもう会わなくなるような大げんかをしたわけではない。実は、錦織は病に冒されていたのである。

吉沢が演じる「病を抱える青年」といえば、NHK連続テレビ小説『なつぞら』（2019年度前期）で演じた天陽を思い出す人も多いのではないだろうか。天陽はヒロインのなつ（広瀬すず）が入学した国民学校の同級生で、東京出身であることをほかの生徒からからかわれたなつを庇ったことを機に親友となった。死んだ愛馬の絵を描いており、以降、なつとふたりで一緒に絵を描くように。

天陽はなつに好意を寄せていたが、アニメーターになりたいという彼女の思いも痛いほど理解できたのだろう。気持ちを封印し、応援することに徹するようになる。そんな天陽は風邪をこじらせて入退院を繰り返すように。その中で死期を悟り、無断で病院から抜け出すと、アトリエで最期となる馬の絵を描き上げ、さらになつとの思い出の地であるジャガイモ畑で倒れて、そのまま亡くなってしまう。

朝ドラにおいては、ヒロインをはじめとして逆境に負けない人物の存在感が光る。十勝で農業をすることにこだわり、その傍らで絵への情熱も忘れず、最期を迎える直前までやり遂げたいことは馬の絵を完成させることだった天陽。“異人さん”ことヘブンとほとんど家族のように接しながら松江の教育発展に尽力し、病に冒されてしまう錦織。吉沢は、このような朝ドラに欠かせない人物にぴったりだ。それは、病に代表されるような人生における陰の部分をしっかりと背負い、演じることができるからだろう。そしてその陰をある種の“美しさ”にまで昇華させてしまうから、私たちは心を奪われてしまうのだ。

NHK大河ドラマ『青天を衝け』（2021年）で主人公の渋沢栄一を演じたことのある吉沢は、一人の人間の生き様を追うドラマの主人公としてもちろん輝くことができる。しかし、天陽や錦織のような主人公の親友となり、さらに主人公の人生に大きな影響を与えることで、ドラマ全体を通して“忘れられないキャラクター”となっていく。

人が自分の人生を大きく転換させようと思ったら行動あるのみだ。だが、最初から“こうなりたい！”、“こうしたい！”という強い情熱が内側から湧き出てこない人もいるし、疲れ果てて、そういう思いを抱けない時だってある。『なつぞら』のなつもアニメーターにはなったが、仕事への情熱を失いかけていたことがあった。そんな時、天陽が最期に残した絵が彼女の心を動かし、強く激励する。死してもなお、絵と親友のなつへの熱い思いは止まらなかった。なつはこれをきっかけに、再び仕事に向き合う情熱を取り戻していく。

一方の錦織は、溢れ出る英語や異国への思いを“自分のため”ではなく、松江の生徒たちや、さらに先の未来のために使おうとしている。ヘブンはきっと錦織のそういう姿に共鳴したからこそ、一緒に歩んできたのだ。こうして吉沢が演じるキャラクターは“相棒”として、主人公の人生の心強い伴走者であり続ける。

人生の相棒とは、ぎこちない別れをしたくないものだ。3月9日から始まる『ばけばけ』第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」では、今はなんとなく気まずいヘブンと錦織の関係が良い方向に変わるように、そして、情熱はあるのに報われない経験ばかりしてきた錦織の心が救われるようにと願っている。（文＝久保田ひかる）