開催：2026.3.9

会場：ダイキン・パーク

結果：[イタリア] 7 - 4 [イギリス]

WBCの試合が9日に行われ、ダイキン・パークでイタリアとイギリスが対戦した。

イタリアの先発投手はＤ・デルシア、対するイギリスの先発投手はＯ・ワイルドで試合は開始した。

1回表、ピッチャー Ｄ・デルシアがワイルドピッチでイギリス得点 ITA 0-1 GBR、ピッチャー Ｄ・デルシアがワイルドピッチでイギリス得点 ITA 0-2 GBR

3回裏、7番 Ａ・フィッシャー 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでイタリア得点 ITA 1-2 GBR、8番 ＪＪ・ドラツィオ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでイタリア得点 ITA 2-2 GBR

4回裏、7番 Ａ・フィッシャー 3球目を打ってファーストへのタイムリー内野安打でイタリア得点 ITA 3-2 GBR、9番 Ｍ・マストロブオーニ 3球目を打ってライト線へのタイムリーツーベースヒットでイタリア得点 ITA 4-2 GBR、1番 Ｄ・ノリ 8球目を打ってセカンドへのタイムリー内野安打でイタリア得点 ITA 5-2 GBR

5回裏、6番 Ｓ・アントナッチ 3球目を打ってライト線へのタイムリースリーベースヒットでイタリア得点 ITA 6-2 GBR、さらにセカンドが悪送球でイタリア得点 ITA 7-2 GBR

8回表、2番 Ｊ・チザムＪｒ． 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでイギリス得点 ITA 7-3 GBR、ピッチャー Ｒ・マリナッシオがワイルドピッチでイギリス得点 ITA 7-4 GBR

試合は7対4でイタリアの勝利となった。

この試合の勝ち投手はイタリアのＧ・カットリーニで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はイギリスのＮ・ウェルズで、ここまで0勝1敗0S。イタリアのＧ・ワイザートにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-09 05:22:14 更新