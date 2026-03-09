1次リーグ・プールCオーストラリア戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は8日、東京ドームでの1次ラウンド・プールCでオーストラリアと対戦。4-3で勝利した。「2番・中堅」で先発出場した鈴木誠也外野手（カブス）への応援に、米国も注目していた。

鈴木が打席に入ると、外野スタンドのファンがスクワットを繰り返す。2021年まで過ごした広島の応援スタイルだ。

“名物”とも言えるスクワットは海を渡った。米専門局「FOXスポーツ」の野球専門Xは、「セイヤ・スズキへの信じられないほど素晴らしいチャントだ！」として、実際のスタンドの動画を投稿。米ファンから様々な声が上がった。

「スズキへのチャントは凄いな！ 東京ドームの熱気は異次元だ」

「日本のファンは選手への最高に素敵なチャントを用意しているよな」

「我々は野球を生み出したかもしれないけれど、日本は自分たちのものにしてしまったな」

また、「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏も、自身のXに「セイヤのためにシカゴの客席にもこのチャントが必要だ！」と投稿。「その通り！」「リグレーでこれが見られたら最高だな」「日本の野球はグレートだよ」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）