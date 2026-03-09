WBC1次ラウンド・プールD

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日（日本時間9日）、1次ラウンド・プールDのドミニカ共和国―オランダ戦（ローンデポ・パーク）が行われ、ドミニカ共和国が12-1のコールドで圧勝した。4本塁打が飛び出すなど強力打線が爆発。日本と対戦する可能性のあるスター軍団に、深夜の視聴者も震撼していた。

初回、ドミニカはブルージェイズの主砲ゲレーロJr.の左前適時打などで2点を先取。2回に1点を返されたが、3回にゲレーロJr.が左翼席へ2ラン。内角の変化球を豪快に振りぬき、左翼ポール際へ運んだ。

5回には打者一巡の猛攻。レイズで昨季45本塁打を放ったカミネロが強烈な打球を左翼席へ運ぶ3ラン。さらに昨季ヤンキースで21発のウェルズにも2ランが飛び出すなど、一挙6得点。締めくくりは10-1で迎えた7回2死一塁、ここまで当たりのなかったソトに“サヨナラ”の2ランが飛び出した。メッツと15年総額7億6500万ドル（約1170億円＝当時）を結んでいるスーパースターの一発で、コールド勝ちとなった。

準々決勝で日本と対戦する可能性もあるスター軍団。X上では「ゲレーロJr.にタティスJr.にマチャドにソトにカミネロってどうやって抑えるん？笑」「ドミニカ打線凄すぎる！」「ドミニカと一番当たりたくない」「準々決勝がドミニカorベネズエラなのけっこう震えてる」「現状アメリカよりも強そうなんですけど」「ドミニカ強くね日本大丈夫か」「なんじゃこのバケモン軍団」などと、深夜に視聴していた日本ファンが震えていた。



（THE ANSWER編集部）