¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤¬£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÄÁÈ¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ë£±£²¡½£±¤Ç£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¡£ÇË²õÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢³«Ëë£²Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç£´ÈÖ¥²¥ì¥í¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤¬Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¡¢º¸Á°¤ËÀèÀ©Å¬»þÂÇ¡£Â³¤¯¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ÎÆó¥´¥í¤ÇÊ»»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿Í··â¼ê¤Î¥Ü¥¬¡¼¥Ä¤¬°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¤·¤Æ£²¡½£°¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²¡½£±¤Î£³²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÇºÆ¤Ó¥²¥ì¥í¤À¡££±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î£²µåÌÜ¡¢Æâ³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¹â¡¹¤Èº¸ÍãÀÊ¤Ø£±¹æ£²¥é¥ó¤ò±¿¤ó¤À¡££µ²ó¤Ë¤Ïºòµ¨£´£µËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥ß¥Í¥í¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¤¬£µ²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Çº¸ÍãÀÊ¤Ø£²¹æ£³¥é¥ó¡££·¡½£±¤È¥ê¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë°ì»à°ìÎÝ¤Çºòµ¨£²£±ËÜÎÝÂÇ¤Î¥¦¥¨¥ë¥º¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬£±¹æ£²¥é¥ó¤ò±¦ÍãÀÊ¤ØÊü¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Å¾å¤²¤Ï¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤À¡££±£°¡½£±¤Î£·²ó°ì»à°ìÎÝ¤Ç½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£¹â¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï±¦ÍãÀÊ¤ØÃåÃÆ¤·¤¿¡££±£²¡½£±¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥»¥Ù¥ê¡¼¥Î¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬£´²ó¤ò£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£µ»°¿¶Ìµ»Íµå¤È¹¥Åê¡£ÅêÂÇ¤Î»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤ÆÂç¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¾ì¹ç¡¢£ÃÁÈ¤Î¼ó°ÌÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È½à¡¹·è¾¡¤«½à·è¾¡¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££ÄÁÈ¤ÏÆ±¤¸¤¯³«Ëë£²Ï¢¾¡¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤â¶¯Å¨¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£²Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¹â¤¤ÊÉ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£