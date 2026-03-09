◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

個人の結果は二の次だった。大谷は１点を追う７回先頭の４打席目。塁に出ることで頭はいっぱいだった。１ボールから２球目の抜けたスライダーには右肘を少し出すようなしぐさすら見せた。たとえ当たってでも塁に出ようという気迫を見せ、４球連続でボールを見極め四球で出塁。すると２死一塁で吉田の逆転２ランを呼び込んだ。

４回２死満塁の３打席目は、二塁走者の牧が飛び出してタッチアウトになる不運もあって、３打席目まで二ゴロ、中飛、右飛と音なし。第２戦までは、２戦連発を含む６打数５安打、打率８割３分３厘、６打点の大暴れ。チームを連勝発進に導き、他国の成績でこの試合前には準々決勝進出も決まった。だが、大谷に快音が響かなかったことで、直近１５連勝中のオーストラリア相手に６回まで０が並び、追いかける展開になった。

この日は、天皇、皇后両陛下と長女・愛子さまが観戦する天覧試合となった。プロ野球初の天覧試合となった１９５９年６月２５日の巨人・阪神戦（後楽園）は、巨人・長嶋茂雄がサヨナラ本塁打を放つなど、２本塁打の大活躍で“ミスター伝説”のひとつとなった。野球を誰より愛して発展に貢献した「ミスターベースボール」を継承して球界を引っ張る大谷。長嶋さんとも親交があり、昨年６月３日に亡くなった際には同日に本塁打を放ち、「その情熱を現役の僕らが次の世代につないでいければいいんじゃないかなと思っています」と口にしていた。結果としては魅せることはかなわなかったが、勝利に徹する姿勢をチームに示した。

試合前には３戦連続でフリー打撃を行い、１５スイングで９本がサク越え。右翼ビジョン上部の電球付近への推定飛距離約１５０メートルの特大弾を放ち、オーストラリアナインも目を丸くして見つめていた。打撃練習を終えるとベンチ裏に下がってすぐにバットをグラブに持ち替えて約５分間キャッチボール。慌ただしく二刀流調整をしていた。

大会前には「出塁することが一番大事だと思うので、（バットを）振ることだけじゃなくてしっかり見極めた上で仕事ができれば」と口にしていた大谷。米マイアミでの準々決勝ではＭＬＢのスターが並ぶドミニカ共和国、ベネズエラのいずれかとの対戦が予想される。連覇へ向けて、目の前の勝利のみを追求する。（安藤 宏太）