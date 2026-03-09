溝端葵、ボディライン際立つ圧巻グラビア 圧倒的にこぼれんばかりの“たわわ”も
グラビアアイドルの溝端葵（24）が、9日発売の『週刊ヤングマガジン』15号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【別カット】圧倒的な大きさ…衝撃のボディラインを披露した溝端葵
溝端は、昨年3月になえなの、森香澄らが所属する「seju」に所属。同月発売の『週刊プレイボーイ』で初グラビアを飾ると、そのアザーカットで構成されたデジタル写真集『ガチでブレイクする5秒前』が大ヒットするなど、話題を集めている。
そんな“爆売れ激マブクイーン”が、最高の仕上がりで再登板。純白から色とりどりのビキニからボディライン際立つカットまで圧巻のグラビアを展開している。
同号ではそのほか、巻中グラビアに野村優、本田あやね、巻末グラビアに「ミスマガジン2025『ミス週刊少年マガジン』」の江下晏梨が登場する。
