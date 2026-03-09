“神プロポーション”で話題沸騰 16歳フィギュア女子が初の世界ジュニアで銅メダル「最後まで自分の演技を楽しめました」
自身初の世界ジュニア選手権で銅メダルを獲得した岡万佑子(C)Getty Images
フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は現地時間3月7日、エストニア・タリンで女子フリーが行われた。ショートプログラム（SP）2位の岡万佑子が127.40点をマーク。合計197.17点で銅メダルを獲得した。
岡は冒頭の連続3回転を決めた後、トリプルアクセルで転倒。3回転ルッツでも回転不足を取られたが、伸びやかなスケーティングで観客を魅了。3つのスピンは全てでレベル4を獲得した。
フィギュア専門メディア『Golden Skate』は、岡の演技後の談話を取り上げた。ジャンプでのミスを悔いながら「最後まで自分の演技を楽しめました。冷静に集中力を保てていたと思います」と伝えている。
16歳の岡にとっては、初の世界ジュニアだった。「とにかく全力を尽くして、挑戦し続けることが目標でした。一番大切なのは、自分の演技に集中することだと改めて実感しました」と振り返った。
そんな岡だが、ファンを驚かせているのは、彼女のプロフィールだ。国際スケート連盟では、身長153cmと紹介。ただ、手足が長く、スケールの大きな滑りとあって「もっと高く見えます」「何かの間違いでは？」「神が作った手足の長さとプロポーションの良さ」といった声がSNS上では寄せられている。
『Golden Skate』の記事では、岡は次なるステップに向け「ジャンプの安定感を高めること、演技構成点を向上させることを課題に挙げている」とした。大会史上初の4連覇を飾った17歳の島田麻央らとともに、今後の飛躍が期待される逸材だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
