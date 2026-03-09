◇第75期王将戦第5局第1日（2026年3月8日 栃木県大田原市 ホテル花月）

将棋の第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第5局は8日、栃木県大田原市のホテル花月で第1日を行い、シリーズ成績3勝1敗の挑戦者・永瀬拓矢九段（33）が47手目を封じて指し掛けた。序盤は7番勝負初のカド番に追い込まれた藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝が工夫を凝らす進行。永瀬は早いタイミングで勝負を仕掛ける流れとなった。対局はきょう9日の午前9時に再開する。

59分もの時間を投入して決行した37手目の端攻め▲9六歩（第1図）が、永瀬らしい「宣戦布告」だった。位（くらい）を取って主張を通そうとした藤井の9筋に、あえて駒をぶつける。この勇ましい一手に続く39手目▲9六同香も驚きの展開。これを見た立会の中村修九段（63）は「何が起こったんですか？」と、押っ取り刀でモニター前に仁王立ちだ。

一時的に香損となる不利な進行だが、検討が深まるにつれ永瀬の意図が明らかになる。左辺がやや悪形になる代償として得た香を2筋に配置して猛攻を仕掛ける手順だ。本譜もその通りに進み、2筋に飛車と香の「二段ロケット」が完成。後手の右王とは逆サイドから一気に攻める荒々しい構想だ。

「力ずくでいくぞ、ということですか。これは一気に終盤戦。永瀬九段は詰みまで考えることになると思います」（中村九段）

後手番の第4局をブレークし、藤井相手のタイトル戦で初めて王手をかけた。残る3局中、1勝を挙げた時点で戴冠が実現する有利な状況。だが永瀬は「（藤井と）局数を重ねれば重ねるほど勝率は下がっていく。当事者としては一局一局ベストを尽くすだけ」と気持ちを引き締めている。下手に力を緩めるのではなく、勝機があれば一気に決めたいとの強固な決意が心に秘められている。

封じ手を中村九段に託し、自室に引き揚げる後ろ姿からは一切の邪念も感じられない。47手目の予想は▲2三香成のほぼ一択だ。夜が明ければ激戦の終盤が待っている。