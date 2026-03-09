第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールDは8日（日本時間9日）、マイアミで行われ、ドミニカ共和国が12−1の7回コールドでオランダを破り、開幕2連勝とした。オランダは1勝2敗となった。

圧勝の立役者の1人となったのは主砲ゲレロだった。初回1死一、二塁から左前に先制適時打。1点差とされた3回には、1死一塁から豪快な左越え2ランを放ちリードを広げた。その後もドミニカ共和国はカミネロ、ウェルズの本塁打などで点差を広げると、7回にはソトの中越え2ランで12点目を挙げ、コールド勝ちを決めた。

2安打1本塁打3打点のゲレロは「この打線を見れば分かると思うけど、自分のことよりチームメートのことを考えている。こういう打線なら、勝たないほうが難しいくらいだ」と笑顔。この2戦で6打点と打線の核の役割をきっちりと果たしている。

ゲレロは試合後の会見に「SATOSHI NAKAMOTO」と刻まれたシャツを着て登場。「それは日本へのメッセージですか？」とラテン系のメディアから質問が飛ぶ場面もあった。それに対し「このTシャツは日本とは関係ない。ただ買っただけで、意味はよく分からない」と特別な意味合いは否定した。

この「SATOSHI NAKAMOTO」ブランドは、ネット上では「LA発。ビットコインの創設者とされている人物、サトシ・ナカモトにちなんで名付けられたファッションレーベル」などと説明されている。ゲレロ本人に入手経緯を尋ねると、「従兄弟が手に入れたもので、どこで購入したかも知らない」と笑った。（マイアミ・杉浦大介通信員）