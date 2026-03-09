◆ＷＢＣ １次ラウンド Ａ組 キューバ７―４コロンビア（８日・プエルトリコ・サンファン＝ヒラムビソーンスタジアム）

キューバが順当にコロンビアに７―４で勝利し２連勝。１次ラウンド突破に向けて好調が続いている。

キューバのヒーローは第１戦のモイネロ（ソフトバンク）に次いで、またもＮＰＢ勢だ。初回に１点を先取され、その裏の攻撃、日本ハムのアリエル・マルティネスが無死一、二塁で右腕パティーニョのカウント２―１からの外角直球を強打。打球は高く上がって右翼フェンスをぎりぎりで越える逆転３ランとなった。なおも１死後アルエバルエナが左翼席にソロアーチで計４点。いきなり試合の主導権を握った。

６回コロンビアが犠飛で１点を還して２点差としたが、その裏キューバは無死一塁から、１回に本塁打を放ったアルエバルエナが送りバントを決める手堅い作戦。敵失とカッペの２点三塁打で５点差とした。コロンビアは７回に２点を挙げたが反撃もそこまで。

３点差の９回は巨人のライデル・マルティネスが、先頭打者こそ四球を与えたが、後続を見逃し三振、右飛、空振り三振に仕留め２セーブ目。ゲームセットの瞬間、ライデルは、マウンド上で大きく吠えた。

キューバはこれでＡ組、プエルトリコとともに２勝０敗。第２試合でカナダがパナマに勝てば３強の争いとなる。一方のコロンビアは３連敗で１次ラウンドでの敗退が決まった。