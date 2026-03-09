巨人の井上温大投手（２４）が８日、半年ぶりに実戦に登板し、３回を１安打無失点、３奪三振の好投を見せた。教育リーグ・楽天戦に先発すると、初球から１４９キロの直球を披露。初回は振り逃げがあったものの２奪三振と完璧な立ち上がりを見せると、２回にも変化球で空振り三振を奪った。３回は２死から辰己に左前安打を許したが、後続を投ゴロに仕留めた。

登板前日の７日には「回をまたいだ時にスピードが落ちたりしないように、ペース配分を考えながら投げたい」と意気込んでいたが、球威を落とさず４３球を投げきり「３イニング目まで変わらず投げられたのでよかった」とうなずいた。山口２軍投手チーフコーチも「怖さもなく腕もしっかり振れていた。ゾーンでしっかり勝負できたところがよかった」と目を細めた。

左肘を痛め、昨季９月６日の中日戦（バンテリンＤ）を最後にマウンドから遠ざかっていた左腕。今後は投球回を伸ばしていく予定で「打者との駆け引き、初球ストライク、追い込んでからの決め球を大切にやっていきたい」。１軍の激しい先発ローテ争いに、割って入る覚悟だ。（臼井 恭香）