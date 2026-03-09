◇オープン戦 阪神2―3巨人（2026年3月8日 甲子園）

阪神の先発・伊原が、初の開幕先発ローテーション入りへ前進した。27日からの開幕カードで対戦する巨人相手に、4回無失点と好投。これで今春は実戦4試合計9イニングで無失点を継続しており、この日も抜群の安定感を示した。

「走者も背負いましたし、ヒットもあったので、内容としてはあまり良くなかったですけど、ゼロで抑えることができたことだけは良かったかなと思う」

初回に泉口に三塁打を浴び、3回には捕逸などで松本に三塁まで進塁を許したが、本塁は踏ませなかった。4安打を許しながら要所を締め、「球数が増えないよう打たせて取ったり、攻めるところは攻めたり、そこのメリハリは非常に大事だと思う」と振り返った。

この日は巨人打線相手にも「先頭を出さない」のテーマを遂行。新助っ人・ダルベックとの初対戦も2球で二ゴロ、1球で中飛とわずか3球で料理した。

「昨年の成績を超えられるよう、いい状態で開幕を迎えたい」。開幕6人衆の1枠を占めるべく、結果を積み重ねる。 （長谷川 柚香）