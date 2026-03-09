JRAは8日、ファン投票において上位となった馬の出走機会を確保する観点から、宝塚記念および有馬記念における出走馬決定方法が本年度から変更になると発表した。主な変更点はファン投票上位10頭を選定するタイミングを第1回特別登録（レース2週前の日曜）から、第2回特別登録（レース当週木曜の出馬投票）まで繰り下げる。

これまでは（1）第1回特別登録を行った中央馬のうち、ファン投票における上位10頭（2）選考委員会で選定された外国馬（3）出走馬決定賞金順の順番だったが、今後は（1）の部分が第2回特別登録（出馬投票）を行った中央馬のうち、ファン投票における上位10頭（ただし、ファン投票順位第50位以内の馬に限る）に変更。なお、ファン投票50位以内で出走馬10頭がそろわない場合は賞金順で追加選出される。

競走部番組企画室の帆足厚人上席調査役は「昨年の有馬記念について、ファン投票で優先される10頭の取り扱いについて各所からさまざまなご意見を頂きました。改めて、ファン投票で出走馬を決めるという（レース）設立理念に立ち返り、両競走をグランプリとして魅力ある競走として提供できるようファン投票の取り扱いを見直すこととしました」と変更理由を説明した。