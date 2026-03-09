◇オープン戦 阪神2―3巨人（2026年3月8日 甲子園）

聖地で「128」が躍動した。阪神・嶋村麟士朗捕手（22）が、8日の巨人戦で甲子園初本塁打をマークした。1―3の8回1死、ライナーで右翼席へ叩き込んだ。球団育成選手がオープン戦で本塁打を放つのは、史上初。開幕前哨戦ではここまで打率・545（11打数6安打）と好調を維持しており、早期の支配下昇格へ猛アピールが続く。

力強く振り切ると、嶋村は一塁へ全力で走り出していた。「浜風のことを分かっていたので」。だが、手に残った好感触は裏切らなかった。打球は低い弾道のまま、一直線に右翼席へ飛び込んだ。オープン戦では球団最多となる4万1888人の大観衆に埋め尽くされたスタンドからの歓声を聞き、ようやく走るスピードを緩めた。

「そこでやっと、ホームランだなって分かって。（ダイヤモンドを）回りました」

一日も早い支配下昇格へ、猛アピールの一発となった。1―3の8回1死。フルカウントから腹をくくった。「三振オーケーくらいで。当てにいかずマン振りしようと」。巨人ドラフト2位・田和（早大）が投じた甘いスライダーをフルスイング。打球速度172キロのライナーは浜風を切り裂いた。これでオープン戦打率・545（11打数6安打）。球団育成選手では史上初となるオープン戦での本塁打。しかも舞台は甲子園、相手は巨人とインパクトは強烈だ。

「ドリスの教え」に導かれた一撃でもあった。NPBを目指していた四国・高知時代。目の前の結果を求めるあまり、当てるだけの打撃に“逃げた”時期があった。ある日の練習後、当時もチームメートだったドリスに呼び止められた。17年に阪神でセーブ王を獲得し、メジャーでも腕を振った右腕には全て見透かされていた。「プロに行って活躍したいんだろ？そのスタイルじゃ、NPBなら全く怖くない」――。

駐車場での立ち話は実に、30分以上に及んだ。「（あの言葉は）デカかったです。正直、今も目先の結果にとらわれそうな時はある。そういう時こそ逆に“振ったろう”と」。今や持ち味に昇華したフルスイングで、支配下昇格への“近道”となるアーチをかけた。

「（WBCから）坂本さんが帰ってきても“嶋村を使いたい”と思ってもらえるように。この期間を戦っています」。捕手登録9選手で唯一の左打者。自慢の打棒を振るい、存在感を示し続ける。 （松本 航亮）

○…育成選手の嶋村（神）が8回に本塁打。オープン戦で球団の育成選手による本塁打は初めてとなった。ちなみに育成選手が出場可能な2軍戦で放った甲子園の本塁打としては、14年4月15日ソフトバンク戦の原口文仁（09年ドラフト6位）や、19年6月14日中日戦の片山雄哉（18年育成1位）の例がある。