「春季教育リーグ、阪神４−８ソフトバンク」（８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎）

守備の乱れと四球が絡んだ逆転負け。八回に一塁守備で手痛い失策を喫した佐野は「あのミスはもう絶対にしないように」と試合後、約１時間の特守を受けた。

八回、先頭・山本の打球が一塁を守る佐野のもとへ飛んできた。「腰が浮いてしまって、足も止まってしまった」と、正面のゴロをトンネル。次打者・渡辺の打球を遊撃の百崎がファンブル。マウンドの椎葉が悪い流れを断ち切れず、四球も絡んで１点を失った。

打席では２安打１四球と結果を残した佐野だが、試合後は百崎とともに山崎２軍内野守備走塁コーチのノックをみっちり受け「打球への対応の幅を広げたい」と、がむしゃらに白球を追い続けた。

守備面で勉強の日々が続く。７日のソフトバンクとのオープン戦（甲子園）に三塁の守備から途中出場。九回、秋広が三塁ベンチ付近に打ち上げた打球を追うも、長坂に譲るような形になり、結局両者捕れず。プレーを振り返って「僕が捕るべき打球を引いてしまった」と反省。連日生まれた課題を踏まえ「もっとアグレッシブに。ぶつかってでも取りに行くつもりで」と積極的な守備を誓った。